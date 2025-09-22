https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/bakan-tunc-duyurdu-tv-kanalindaki-skandal-kj-hakkinda-sorusturma-acildi-1099577822.html

Bakan Tunç duyurdu: TV kanalındaki skandal KJ hakkında soruşturma açıldı

Bakan Tunç duyurdu: TV kanalındaki skandal KJ hakkında soruşturma açıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kıyaslandığı bir televizyon alt yazısı hakkında... 22.09.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Netanyahu’nun kıyaslandığı alt yazı hakkında soruşturma başlatıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında ve adalet çağrısının öncüsü bir lider olduğunu vurguladı.Tunç, Gazze’de insan haklarını hiçe sayarak sivilleri hedef alan Netanyahu’nun adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı cümlede zikredilmesinin Cumhurbaşkanlığı makamına, devlete ve millete saygısızlık olduğunu belirtti.Açıklamada ayrıca, “Vicdan, adalet ve insanlık onuruyla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Cumhurbaşkanımızın milletimiz ve tüm insanlık için yürüttüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemez” denildi.

