https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/sorgun-belediye-baskani-erkut-ekinci-mhpden-istifa-etti-1099573381.html
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Yozgat'ta Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T16:16+0300
2025-09-22T16:16+0300
2025-09-22T16:17+0300
türki̇ye
mhp
sorgun
sadir durmaz
istifa
belediye başkanı
erkut ekinci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099573226_0:59:1000:622_1920x0_80_0_0_0c4c2b08aeaa3f4df3bf2546cf86cedb.jpg
Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekinci yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" dedi. Bağımsız olarak görevine devam edecekSorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti. Yaptığı açıklamada Ekinci şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi."Ekinci, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür"Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı. Durmaz, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/icisleri-bakanligi-acikladi-tutuklanan-bayrampasa-belediye-baskani-hasan-mutlu-gorevden-1099445840.html
türki̇ye
sorgun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099573226_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_f49eb7f50eed37f4fd31f0a56b8c3784.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erkut ekinci, mhp belediye başkan erkut ekinci, erkut ekinci istifa etti mi, erkut ekinci istifa etti
erkut ekinci, mhp belediye başkan erkut ekinci, erkut ekinci istifa etti mi, erkut ekinci istifa etti
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti
16:16 22.09.2025 (güncellendi: 16:17 22.09.2025)
Yozgat'ta Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti.
Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekinci yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" dedi.
Bağımsız olarak görevine devam edecek
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti. Yaptığı açıklamada Ekinci şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
"Ekinci, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür"
Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı. Durmaz, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.