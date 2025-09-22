https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/sorgun-belediye-baskani-erkut-ekinci-mhpden-istifa-etti-1099573381.html

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti

22.09.2025

Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekinci yaptığı açıklamada, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" dedi. Bağımsız olarak görevine devam edecekSorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti. Yaptığı açıklamada Ekinci şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi."Ekinci, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür"Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı. Durmaz, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

