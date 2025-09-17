Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/icisleri-bakanligi-acikladi-tutuklanan-bayrampasa-belediye-baskani-hasan-mutlu-gorevden-1099445840.html
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 17.09.2025
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ne olmuştu?Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Eylül 2025’te tutuklanmıştı.
SON HABERLER
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

16:51 17.09.2025
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında "Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet❞ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Ne olmuştu?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Eylül 2025’te tutuklanmıştı.
