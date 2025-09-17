https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/icisleri-bakanligi-acikladi-tutuklanan-bayrampasa-belediye-baskani-hasan-mutlu-gorevden-1099445840.html

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ne olmuştu?Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 16 Eylül 2025’te tutuklanmıştı.

