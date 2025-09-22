Türkiye
Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna gözaltı kararı
Soğuk Savaş isimli programda '‘İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir?'' sorusuna verilen yanıt nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, re’sen soruşturma başlattı.Programda yapılan şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.Program sunucusu Soydemir, yaptığı şaka nedeniyle kırdığı kişilerden özür dileyerek, niyetinin kötü olmadığını ve ilgili kısmı yayından kaldırdıklarını açıkladı.
21:43 22.09.2025 (güncellendi: 22:05 22.09.2025)
