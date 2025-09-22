https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/soguk-savasin-sunucusu-ve-konuguna-gozalti-karari-1099581226.html
Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna gözaltı kararı
Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Başsavcılığı, Soğuk Savaş isimli bir programda yapılan şaka nedeniyle 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' cümlesinin hadis olması gerekçesiyle re’sen... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T21:43+0300
2025-09-22T21:43+0300
2025-09-22T22:05+0300
türki̇ye
soğuk savaş
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya bağımlılığı
yerli ve milli sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6d60485506f4f23c3f0b85ed60e49ffb.jpg
Soğuk Savaş isimli programda '‘İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir?'' sorusuna verilen yanıt nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, re’sen soruşturma başlattı.Programda yapılan şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.Program sunucusu Soydemir, yaptığı şaka nedeniyle kırdığı kişilerden özür dileyerek, niyetinin kötü olmadığını ve ilgili kısmı yayından kaldırdıklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/karikature-sorusturma-acilmisti-leman-dergisinden-ilk-aciklama-1097472597.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_8dfa4386b6beaa30ba4f2f81d868c16d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
soğuk savaş, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, yerli ve milli sosyal medya
soğuk savaş, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, yerli ve milli sosyal medya
Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna gözaltı kararı
21:43 22.09.2025 (güncellendi: 22:05 22.09.2025)
İstanbul Başsavcılığı, Soğuk Savaş isimli bir programda yapılan şaka nedeniyle 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' cümlesinin hadis olması gerekçesiyle re’sen soruşturma başlattı; sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.
Soğuk Savaş isimli programda '‘İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir?'' sorusuna verilen yanıt nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, re’sen soruşturma başlattı.
Programda yapılan şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.
Program sunucusu Soydemir, yaptığı şaka nedeniyle kırdığı kişilerden özür dileyerek, niyetinin kötü olmadığını ve ilgili kısmı yayından kaldırdıklarını açıkladı.