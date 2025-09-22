https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/soguk-savasin-sunucusu-ve-konuguna-gozalti-karari-1099581226.html

Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna gözaltı kararı

Soğuk Savaş'ın sunucusu ve konuğuna gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul Başsavcılığı, Soğuk Savaş isimli bir programda yapılan şaka nedeniyle 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' cümlesinin hadis olması gerekçesiyle re’sen... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T21:43+0300

2025-09-22T21:43+0300

2025-09-22T22:05+0300

türki̇ye

soğuk savaş

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya yasası

sosyal medya akımı

sosyal medya düzenlemesi

sosyal medya bağımlılığı

yerli ve milli sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580878_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_6d60485506f4f23c3f0b85ed60e49ffb.jpg

Soğuk Savaş isimli programda '‘İçki bütün kötülüklerin anasıdır diyen kişiye ne denir?'' sorusuna verilen yanıt nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, re’sen soruşturma başlattı.Programda yapılan şaka nedeniyle sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.Program sunucusu Soydemir, yaptığı şaka nedeniyle kırdığı kişilerden özür dileyerek, niyetinin kötü olmadığını ve ilgili kısmı yayından kaldırdıklarını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/karikature-sorusturma-acilmisti-leman-dergisinden-ilk-aciklama-1097472597.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

soğuk savaş, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, yerli ve milli sosyal medya