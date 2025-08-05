https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/cinde-7-binden-fazla-vaka-bildirildi-sivrisinek-kaynakli-virus-hizla-yayiliyor-1098363545.html

Çin'de 7 binden fazla vaka bildirildi: Sivrisinek kaynaklı virüs hızla yayılıyor

Çin'de 7 binden fazla vaka bildirildi: Sivrisinek kaynaklı virüs hızla yayılıyor

Sputnik Türkiye

Çin’in Guangdong eyaletinde temmuz ayından bu yana 7 bini aşkın chikungunya vakası bildirildi. Yetkililer, virüsle mücadelede COVID-19 dönemini hatırlatan sert... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T11:17+0300

2025-08-05T11:17+0300

2025-08-05T11:17+0300

yaşam

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guangdong

güneydoğu asya

chikungunya virüs

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde temmuz ayından bu yana 7 binden fazla kişide chikungunya virüsü tespit edildi. Sivrisinek ısırığıyla bulaşan bu virüs, şiddetli ateş ve bazen yıllarca süren eklem ağrısına neden oluyor. Çin'de nadir de olsa görülen bu virüs, Güney ve Güneydoğu Asya ile Afrika'nın bazı bölgelerinde daha yaygın olarak görülüyor.En fazla vakanın bildirildiği Foshan kentinde hastaların zorunlu olarak hastaneye yatırıldığı ve taburcu olmadan önce negatif test sonucu almaları gerektiği bildirildi. Bazı bölgelerde hastaların yatakları sinekliklerle korunuyor ve hastalığın tedavi süresinin ortalama yedi gün sürdüğü bildiriliyor.Chikungunya virüsü nedir?Hastalık, enfekte sivrisinek ısırığından 3 ila 7 gün sonra ortaya çıkar. Belirtiler arasında ateş, şiddetli eklem ve kas ağrısı, döküntü, baş ağrısı ve şişlik yer alır. Genellikle bir hafta içinde iyileşme görülse de bazı kişilerde ağrılar aylarca sürebilir. Risk grupları arasında yeni doğanlar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar bulunur.Virüs insandan insana bulaşmıyor, yalnızca enfekte bir kişiyi ısıran sivrisineğin başka bir kişiyi ısırmasıyla yayılıyor. Hastalığın tedavisi yok ancak ölüm oranı düşüktür. Uzmanlar, en etkili önlemin sivrisineklerin üremesini engellemek olduğunu vurguluyor.Hastalıkla mücadelede sert tedbirlerYetkililer, bildirilen tüm vakaların hafif seyirli olduğunu ve yüzde 95'inin bir hafta içinde iyileştiğini açıkladı. Ancak eyalet genelinde hastalıkla mücadele kapsamında sert tedbirler yürürlüğe girdi. Evlerdeki saksılarda, kahve makinelerinde, kullanılmayan su kaplarında biriken durgun suların temizlenmesi emredildi. Uymayana 10 bin yuan (yaklaşık bin 400 dolar) kadar para cezası verilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/avrupaya-adapte-olan-sivrisinek-turleri-kitayi-alarma-gecirdi-bin-112-vaka-tespit-edildi-1084845615.html

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