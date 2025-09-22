https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/sindirgida-50-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1099555798.html

Sındırgı'da deprem: İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi

Sındırgı'da deprem: İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T00:15+0300

2025-09-22T00:15+0300

2025-09-22T01:30+0300

son depremler

sındırgı

son dakika

deprem

afad

kandilli rasathanesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099556075_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2a909745ebb98ef5cb4f0c41a6e876bf.jpg

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te AFAD verilerine göre 4.9, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.AFAD: Olumsuz bir durum yokturAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" bilgileri yer aldı.Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak deprem sonrası "Hasarlı ve riskli yapılardan uzak duralım" uyarısında bulundu.Validen açıklamaBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını belirtti ve "Çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadesini kullandı.Deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/afad-duyurdu-kutahya-gece-depremle-uyandi-1099538756.html

sındırgı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, son dakika deprem, deprem son dakika, izmir deprem, kandilli, bursa deprem, istanbul deprem, izmir deprem son dakika, balıkesir deprem, son dakika, son deprem, istanbul deprem son dakika, izmir son dakika deprem, deprem izmir, az önce deprem nerede oldu? - son dakika, izmir'de deprem, deprem istanbul, bursa'da deprem, deprem son dakika izmir, son dakika deprem balıkesir, balıkesir, izmir'de az önce deprem oldu, balıkesir deprem son dakika, izmirde deprem, deprem bursa, son dakika deprem istanbul, son dakika deprem türkiye, balikesir deprem, kandilli son depremler, istanbul'da deprem, son dakika deprem izmir, bursada deprem, istanbul son dakika deprem, deprem balıkesir, deprem son dakika istanbul, sındırgı, az önce deprem nerede oldu son dakika, en son deprem, deprem türkiye, deprem nerede oldu, son dakika izmir deprem, deprem oldu, sındırgı deprem, son dakika depremler, az önce deprem mi oldu, deprem son dk, balıkesir son dakika deprem, balıkesir sındırgı, sondakika deprem, kandilli deprem son dakika, deprem son dakika balıkesir, türkiye deprem, istanbul da deprem son dakika, deprem son dakika türkiye, izmir depremi son dakika, son depremler kandilli, izmir de az önce deprem oldu, son dakika istanbul deprem,