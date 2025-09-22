https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/sindirgida-50-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1099555798.html
Sındırgı'da deprem: İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T00:15+0300
2025-09-22T00:15+0300
2025-09-22T01:30+0300
son depremler
sındırgı
son dakika
deprem
afad
kandilli rasathanesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099556075_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2a909745ebb98ef5cb4f0c41a6e876bf.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/afad-duyurdu-kutahya-gece-depremle-uyandi-1099538756.html
sındırgı
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099556075_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_95be1f8a5bc52e55d8da0169a5caad97.jpg
Sındırgı'da deprem: İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi
00:15 22.09.2025 (güncellendi: 01:30 22.09.2025)
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi. AFAD, saat 00.05’te yaşanan depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı. Depremin hissedildiği iller ise İstanbul, İzmir ve Bursa olarak açıklandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.05'te AFAD verilerine göre 4.9, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.
AFAD: Olumsuz bir durum yoktur
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.05’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" bilgileri yer aldı.
Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak deprem sonrası "Hasarlı ve riskli yapılardan uzak duralım" uyarısında bulundu.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalarını başlattığını belirtti ve "Çalışmalar devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadesini kullandı.
Deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi