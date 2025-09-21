https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/afad-duyurdu-kutahya-gece-depremle-uyandi-1099538756.html

AFAD duyurdu: Kütahya gece depremle uyandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 9,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

