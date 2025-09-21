Türkiye
AFAD duyurdu: Kütahya gece depremle uyandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 9,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD duyurdu: Kütahya gece depremle uyandı

08:58 21.09.2025 (güncellendi: 10:42 21.09.2025)
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,49 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
