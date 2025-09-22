Türkiye
'Kuzey Kore nükleer silahtan vazgeçmeyecek'
‘Kuzey Kore nükleer silahtan vazgeçmeyecek’
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer silahtan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini belirtti. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre, Yüksek Halk Meclisi'nin 14. döneminin 13. Oturumunda konuşan Kim Jong-un, birçok gücün "Amerikan nükleer silahsızlanma mantrasına" destek verdiğini söyledi. Kim, bu güçlerin Kuzey Kore'nin "bağımsızlığını görmezden geldiğini" ekledi.Nükleer silahlardan vazgeçme çağrılarının, ülkenin anayasal düzenine saldırı anlamına geldiğini kaydeden Kim, bu tür silaha sahip olmanın ülkenin anayasasında yer aldığını anımsatarak bunun geri döndürülemez olduğunu vurguladı.Trump'la müzakerelere hazırKim, ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahtan arındırma talebinden vazgeçmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.Kuzey Kore lideri, "ABD, nükleer silahsızlanma konusundaki boş takıntısını terk edip, gerçekleri kabul ederek Kuzey Kore ile barış içinde bir arada yaşama çabasına girerse, müzakere masasına oturmamamız için hiçbir neden kalmaz" şeklinde konuştu.Kim Jong-un aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili güzel anılarını paylaştı.İki ülke lideri 2019'da bir araya gelmişti.
‘Kuzey Kore nükleer silahtan vazgeçmeyecek’

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer silahtan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini belirtti.
Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) aktardığına göre, Yüksek Halk Meclisi'nin 14. döneminin 13. Oturumunda konuşan Kim Jong-un, birçok gücün “Amerikan nükleer silahsızlanma mantrasına” destek verdiğini söyledi. Kim, bu güçlerin Kuzey Kore’nin “bağımsızlığını görmezden geldiğini” ekledi.
Nükleer silahlardan vazgeçme çağrılarının, ülkenin anayasal düzenine saldırı anlamına geldiğini kaydeden Kim, bu tür silaha sahip olmanın ülkenin anayasasında yer aldığını anımsatarak bunun geri döndürülemez olduğunu vurguladı.

Trump’la müzakerelere hazır

Kim, ABD’nin Kuzey Kore’yi nükleer silahtan arındırma talebinden vazgeçmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.
Kuzey Kore lideri, “ABD, nükleer silahsızlanma konusundaki boş takıntısını terk edip, gerçekleri kabul ederek Kuzey Kore ile barış içinde bir arada yaşama çabasına girerse, müzakere masasına oturmamamız için hiçbir neden kalmaz” şeklinde konuştu.
Kim Jong-un aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili güzel anılarını paylaştı.
İki ülke lideri 2019'da bir araya gelmişti.
