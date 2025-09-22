https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/resmi-gazetede-yayimlandi-otomobil-ithalatina-yeni-ek-vergi-1099558861.html

Resmi Gazete’de yayımlandı: Otomobil ithalatına yeni ek vergi

Resmi Gazete’de yayımlandı: Otomobil ithalatına yeni ek vergi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T08:07+0300

2025-09-22T08:07+0300

2025-09-22T08:21+0300

ekonomi̇

otomobil

ithalat

resmi gazete

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088692402_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_edadfc822e957c3938f643ec4ee8ca1e.jpg

Otomotiv ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.Otomotiv ithalatına ek mali yükümlülükTicaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe artan ithalat baskısı ve haksız rekabeti önlemek amacıyla yeni düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.Otomobil ithalatına ek vergi Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına ek mali yükümlülükler uygulanacak.Araç tipine göre ek mali yükümlülükKarara göre, ek mali yükümlülükler araç tipine göre farklılık gösterecek:Bakanlık, düzenlemeyle yerli üretimin korunmasını, otomotiv sektöründe istihdamın sürdürülmesini ve pazardaki dengenin sağlanmasını hedefliyor.Karar ne zaman uygulanacak?Yeni düzenleme, başlamış işlemlerin tamamlanabilmesi için 22 Eylül’den 60 gün sonra yürürlüğe girecek.ABD menşeli ürünlere uygulanan ek vergiler kaldırıldıResmi Gazete’de yayımlanan bir diğer karar ise ABD menşeli ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülüklerin kaldırılması oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, 2018’de Bakanlar Kurulu tarafından getirilen ek vergiler iptal edildi.Ek vergi uygulanan ürünler arasında alkollü içecekler, otomobil, makyaj malzemeleri ve yaprak tütünleri de bulunuyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/abd-menseli-bazi-urunlere-ek-vergi-kaldirildi-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1099556344.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

otomobil ithalatına ek vergi