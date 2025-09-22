Resmi Gazete’de yayımlandı: Otomobil ithalatına yeni ek vergi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/resmi-gazetede-yayimlandi-otomobil-ithalatina-yeni-ek-vergi-1099558861.html
Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması... 22.09.2025
2025-09-22T08:07+0300
2025-09-22T08:07+0300
2025-09-22T08:21+0300
08:07 22.09.2025 (güncellendi: 08:21 22.09.2025)
Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ithalatına yönelik yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında, araç tipine göre ek vergi uygulanacak.
Otomotiv ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.
Otomotiv ithalatına ek mali yükümlülük
Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe artan ithalat baskısı ve haksız rekabeti önlemek amacıyla yeni düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Otomobil ithalatına ek vergi
Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına ek mali yükümlülükler uygulanacak.
Araç tipine göre ek mali yükümlülük
Karara göre, ek mali yükümlülükler araç tipine göre farklılık gösterecek:
Konvansiyonel ve hibrit otomobiller
(plug-in hariç) için yüzde 25 veya minimum 6 bin ABD doları (hangisi yüksekse)
Plug-in hibrit otomobiller
için yüzde 30 veya minimum 7 bin ABD doları
Elektrikli otomobiller
için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 ABD doları
Bakanlık, düzenlemeyle yerli üretimin korunmasını, otomotiv sektöründe istihdamın sürdürülmesini ve pazardaki dengenin sağlanmasını hedefliyor.
Karar ne zaman uygulanacak?
Yeni düzenleme, başlamış işlemlerin tamamlanabilmesi için 22 Eylül’den 60 gün sonra yürürlüğe girecek.
ABD menşeli ürünlere uygulanan ek vergiler kaldırıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer karar ise ABD menşeli ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülüklerin kaldırılması oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, 2018’de Bakanlar Kurulu tarafından getirilen ek vergiler iptal edildi.
Ek vergi uygulanan ürünler arasında alkollü içecekler, otomobil, makyaj malzemeleri ve yaprak tütünleri de bulunuyordu.