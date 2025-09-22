https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/abd-menseli-bazi-urunlere-ek-vergi-kaldirildi-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1099556344.html

ABD menşeli bazı ürünlere ek vergi kaldırıldı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

ABD menşeli bazı ürünlere ek vergi kaldırıldı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 2018 yılında ABD menşeli bazı ürünlere getirilen ek vergi uygulaması kaldırıldı. Düzenleme, alkollü... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2018 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı.Karara göre, ek vergilerin kaldırıldığı ürünler arasında şunlar yer alıyor:Bu ürünlerin ithalatında artık ek vergi uygulanmayacak.Resmi Gazete’de yer alan düzenlemede, kararın 1567 sayılı Kanunun 1’inci, 474 sayılı Kanunun 2’nci, 3283 sayılı Kanunun 2’nci, 4458 sayılı Kanunun 16’ncı, 22’nci ve 55’inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince alındığı belirtildi.2018 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu uygulama tamamen yürürlükten kaldırıldı.Ticaret Bakanlığı'ndan açıklamaTicaret Bakanlığı konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Sürdürülen müzakereler sonucunda ABD'den yapılan ithalatlarda düzenlemeye gidildiği ifade edilirken, "ABD'nin 2018 yılında çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine, ülkemiz de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbirler almış ve ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başlamıştı. Söz konusu tedbirler, ilerleyen dönemde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellenmiş olmakla birlikte, halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam etmekteydi. Süreç aynı zamanda iki ülke arasında DTÖ'de de bir süredir değişik panellerde ve müzakerelerde değerlendiriliyordu. Gelinen aşamada, ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

