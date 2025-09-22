https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/rdif-baskani-dmitriyev-abddeki-degisime-isaret-etti-bidenin-yalanlarini-gormeye-basladilar-1099558697.html

RDIF Başkanı Dmitriyev, ABD’deki değişime işaret etti: ‘Biden'ın yalanlarını görmeye başladılar’

RDIF Başkanı Dmitriyev, ABD'deki değişime işaret etti: 'Biden'ın yalanlarını görmeye başladılar'

ABD'de muhafazakar siyasetçi Kirk için düzenlenen anma törenini değerlendiren RDIF Başkanı Dmitriyev, insanların artık eski Başkan Joe Biden'in yalanlarla dolu...

Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, suikast sonucu hayatını kaybeden siyasi aktivist Charlie Kirk için Arizona'daki State Farm Arena'da düzenlenen anma törenini değerlendirdi.Dmitriyev, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Bugün bir dönüm noktası. İnsanlar nihayet Biden'ın yalanlarla dolu söylemlerini ve küreselci medya makinesini görüyor. Solun, sahte haberlerle ortaklığı çökecek. Giderek daha fazla insan küreselci yalanlar değil, gerçeği, barışı, güvenliği ve refahı istiyor” diye yazdı.Ne olmuştu?ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olarak bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Kurşunun boynuna isabet ettiği Kirk, saldırıdan bir süre sonra hayatını kaybetmişti.Charlie Kirk kimdir?Turning Point USA kuruluşunun kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu. X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon takipçisi olan Kirk, 32 yaşındaydı.*Turning Point USA ABD'de lise ve üniversite kampüslerinde muhafazakar politikaları yaymak amacıyla kar amacı gütmeyen eylemlerde bulunan bir Amerikan kuruluşu.Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşı çıkan Kirk, Vladimir Zelenskiy’i barışın önündeki bir engel ve 'CIA kuklası' olarak nitelemişti. ABD’li aktivist, ayrıca Kırım'ın her zaman Rusya'nın bir parçası olduğunu vurgulamıştı.

