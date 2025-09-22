Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Kremlin: İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümden yanayız
Kremlin: İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümden yanayız
Şu anda Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda en keskin ve trajik evrenin yaşandığını belirten Peskov, Rusya'nın iki devletli çözüme bağlılığını koruduğunun altını... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya iki devletli çözüm bulunmasından yana olduğunu ifade etti.Basın toplantısında gazetecilerden konuya ilişkin soru alan Peskov, "BM Güvenlik Konseyi'nin temel kararlarına bağlı kalmaya devam ediyoruz ve Filistin-İsrail sorununun iki devletli yaklaşım temelinde çözülebileceğine ilişkin uluslararası tutuma bağlılığımızı koruyoruz" dedi.İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada şu anda tüm tarihindeki en keskin ve trajik evrenin yaşandığını kaydeden Peskov, Moskova'nun bu yaklaşımı söz konusu çatışmanın tek olası çözüm yolu olarak gördüğünün altını çizdi.'Putin önemli açıklamalar yapacak'Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında bir dizi önemli açıklama yapacağını belirtti.
Şu anda Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda en keskin ve trajik evrenin yaşandığını belirten Peskov, Rusya'nın iki devletli çözüme bağlılığını koruduğunun altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya iki devletli çözüm bulunmasından yana olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında gazetecilerden konuya ilişkin soru alan Peskov, "BM Güvenlik Konseyi'nin temel kararlarına bağlı kalmaya devam ediyoruz ve Filistin-İsrail sorununun iki devletli yaklaşım temelinde çözülebileceğine ilişkin uluslararası tutuma bağlılığımızı koruyoruz" dedi.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada şu anda tüm tarihindeki en keskin ve trajik evrenin yaşandığını kaydeden Peskov, Moskova'nun bu yaklaşımı söz konusu çatışmanın tek olası çözüm yolu olarak gördüğünün altını çizdi.

'Putin önemli açıklamalar yapacak'

Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında bir dizi önemli açıklama yapacağını belirtti.
