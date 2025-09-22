https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/putin-bidenin-eski-senato-danismani-readee-rusya-vatandasligi-verdi-1099579646.html
Putin, Biden'ın eski Senato danışmanı Reade'e Rusya vatandaşlığı verdi
22.09.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Senato'daki danışmanlığını yapan Amerikalı Tara Reade'e Rus vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladı.Reade, Aralık 1992'den Ağustos 1993'e kadar Biden'ın Delaware senatörü olduğu dönemde Senato'daki ofisinde asistanı olarak çalışmıştı. 2019 yılında Reade, Biden'ı 1993 yılında 29 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamış, Biden tüm iddiaları reddetmişti.Reade, ABD’li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda cinsel saldırı vakasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Nisan 2023'te Biden yeni bir dönem için adaylığını açıkladığında Reade ve ailesi tehditler almaya başlamış, ABD yaptırımları altındaki Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a röportaj verdiği için ABD makamları tarafından hedef tahtasına koyulmaktan da endişe ederek Rusya’ya taşınmıştı.
