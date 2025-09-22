https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/putin-bidenin-eski-senato-danismani-readee-rusya-vatandasligi-verdi-1099579646.html

Putin, Biden'ın eski Senato danışmanı Reade'e Rusya vatandaşlığı verdi

Putin, Biden'ın eski Senato danışmanı Reade'e Rusya vatandaşlığı verdi

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin, eski ABD Başkanı Biden'ın Senato'daki asistanlığını yapan ve kendisini cinsel saldırıyla suçlayan Amerikalı Reade'e Rus vatandaşlığı veren... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T20:23+0300

2025-09-22T20:23+0300

2025-09-22T20:23+0300

dünya

rusya

vladimir putin

tara reade

joe biden

abd

haberler

senato

cinsel taciz

tucker carlson

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099579490_0:3:746:422_1920x0_80_0_0_b3f941cca970af8ec78c39c9310150f2.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Senato'daki danışmanlığını yapan Amerikalı Tara Reade'e Rus vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladı.Reade, Aralık 1992'den Ağustos 1993'e kadar Biden'ın Delaware senatörü olduğu dönemde Senato'daki ofisinde asistanı olarak çalışmıştı. 2019 yılında Reade, Biden'ı 1993 yılında 29 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamış, Biden tüm iddiaları reddetmişti.Reade, ABD’li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda cinsel saldırı vakasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Nisan 2023'te Biden yeni bir dönem için adaylığını açıkladığında Reade ve ailesi tehditler almaya başlamış, ABD yaptırımları altındaki Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a röportaj verdiği için ABD makamları tarafından hedef tahtasına koyulmaktan da endişe ederek Rusya’ya taşınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/bideni-cinsel-saldiriyla-suclayan-reade-ceza-almasi-icin-mucadelemi-surdurecegim-1083633081.html

rusya

aralık

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, tara reade, joe biden, abd, haberler, senato, cinsel taciz, tucker carlson, aralık, abd, pervıy kanal, asistan