Pentagon’dan yeni kısıtlama: ‘Sınıflandırılmamış’ bilgiler için onay şartı

Pentagon medya kısıtlamalarını artırdı: Artık sınıflandırılmamış bilgileri dahi haber yapmadan önce onay gerekiyor. Bakan Hegseth, 'Koridorlarda dolaşmaya izin... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Pentagon, askeri karargahtaki akredite gazetecilerin, ‘sınıflandırılmamış’ bilgiler de dahil yayımlanması yetkilendirilmemiş bilgileri onay almadan haber yapmayacaklarına dair bir taahhütname imzalamalarını şart koşacağını açıkladı.Politikaya uymayan gazeteciler, Pentagon’a erişim sağlayan akreditasyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olacak. Yeni kurallar, 17 sayfalık bir genelgede paylaşıldı.Genelgede şu ifadeler yer alıyor:Hegseth: Koridorlarda dolaşmaya izin yokEski Fox News sunucusu Bakan Pete Hegseth, kısıtlamaları X’te şu sözlerle paylaştı:‘Her Amerikalı alarma geçmeli’National Press Club Başkanı ve Associated Press’in ulusal güvenlik editörü Mike Balsamo, “Askeri haberlerimizin önce hükümet tarafından onaylanması gerekiyorsa, halk artık bağımsız habercilik almıyor demektir. Sadece yetkililerin görmek istediği bilgiyi görüyor. Bu her Amerikalıyı alarma geçirmeli” dedi.

