Pentagon'dan yeni kısıtlama: 'Sınıflandırılmamış' bilgiler için onay şartı
Pentagon’dan yeni kısıtlama: ‘Sınıflandırılmamış’ bilgiler için onay şartı
Pentagon medya kısıtlamalarını artırdı: Artık sınıflandırılmamış bilgileri dahi haber yapmadan önce onay gerekiyor. Bakan Hegseth, 'Koridorlarda dolaşmaya izin... 22.09.2025
Pentagon’dan yeni kısıtlama: ‘Sınıflandırılmamış’ bilgiler için onay şartı
Pentagon medya kısıtlamalarını artırdı: Artık sınıflandırılmamış bilgileri dahi haber yapmadan önce onay gerekiyor. Bakan Hegseth, 'Koridorlarda dolaşmaya izin yok' dedi.
Pentagon, askeri karargahtaki akredite gazetecilerin, ‘sınıflandırılmamış’ bilgiler de dahil yayımlanması yetkilendirilmemiş bilgileri onay almadan haber yapmayacaklarına dair bir taahhütname imzalamalarını şart koşacağını açıkladı.
Politikaya uymayan gazeteciler, Pentagon’a erişim sağlayan akreditasyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olacak. Yeni kurallar, 17 sayfalık bir genelgede paylaşıldı.
Genelgede şu ifadeler yer alıyor:
Sınıflandırılmamış olsa bile, bilgiler kamuya açıklanmadan önce uygun yetkili bir kişi tarafından onaylanmalıdır. İmzalanacak form, Pentagon’daki akredite medya için bir dizi güvenlik şartını içeriyor.
Hegseth: Koridorlarda dolaşmaya izin yok
Eski Fox News sunucusu Bakan Pete Hegseth, kısıtlamaları X’te şu sözlerle paylaştı:
Pentagon’u basın yönetmiyor, halk yönetiyor. Basın artık güvenli bir tesisin koridorlarında dolaşamıyor. Yalnızca rozetinizi takın ve kurallara uyun, bunu yapmıyorsanız evinize dönün.
‘Her Amerikalı alarma geçmeli’
National Press Club Başkanı ve Associated Press’in ulusal güvenlik editörü Mike Balsamo, “Askeri haberlerimizin önce hükümet tarafından onaylanması gerekiyorsa, halk artık bağımsız habercilik almıyor demektir. Sadece yetkililerin görmek istediği bilgiyi görüyor. Bu her Amerikalıyı alarma geçirmeli” dedi.