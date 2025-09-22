https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/bolgesel-dengeler-degisiyor-pakistan-suudi-arabistani-nukleer-semsiye-icine-alacak-1099571789.html

Bölgesel dengeler değişiyor: Pakistan, Suudi Arabistan'ı 'nükleer şemsiyesi' içine alacak

Bölgesel dengeler değişiyor: Pakistan, Suudi Arabistan'ı 'nükleer şemsiyesi' içine alacak

22.09.2025

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasının yıllardır gündemde olduğu, ancak bölgedeki son gelişmelerle hızlandığı bildirildi. Kaynaklar, anlaşmanın Suudi Arabistan’ın güvenlik endişelerini kapsadığına dikkat çekti.Riyad’a yakın isimler, Pakistan’ın nükleer kapasitesinin Suudi Arabistan için bir güvence oluşturacağını belirtti. İddialara göre, krallığın geçmişte Pakistan’ın nükleer programına destek verdiği ve bu nedenle anlaşmada nükleer caydırıcılığın önemli bir yer tuttuğu öne sürüldü. Bunun yanı sıra Pakistan'da on yıllardır Suudi Arabistan'la yakın ilişkiler kurdu ve krallıkta yaşayan Pakistanlıların sayısının 2.5 milyonu aştığı tahmin ediliyor.Bölgesel dengeler değişebilir Hindistan’ın, anlaşmanın detaylarını yakından izleyeceği ifade edildi. Aynı zamanda anlaşmanın, İsrail’in Katar’da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının hemen ardından gelmesi dikkat çekici bulundu. Hatırlatıldığı üzere, Pakistan ile Hindistan kısa süre önce dört gün süren şiddetli çatışmalara girmişti. Bu süreçte 70’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.Ekonomik bağlar ve güvenlik desteği Suudi Arabistan, uzun süredir Pakistan ekonomisine destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca, krallıkta milyonlarca Pakistanlının çalıştığı biliniyor. İki ülkenin bu yakın ilişkilerinin, savunma alanındaki yeni işbirliğiyle daha da güçlendiği değerlendirildi.

