https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/bolgesel-dengeler-degisiyor-pakistan-suudi-arabistani-nukleer-semsiye-icine-alacak-1099571789.html
Bölgesel dengeler değişiyor: Pakistan, Suudi Arabistan'ı 'nükleer şemsiyesi' içine alacak
Bölgesel dengeler değişiyor: Pakistan, Suudi Arabistan'ı 'nükleer şemsiyesi' içine alacak
Sputnik Türkiye
Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının ardından, İslamabad’ın nükleer programını Riyad’ın güvenliği için devreye sokabileceği... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T15:52+0300
2025-09-22T15:52+0300
2025-09-22T15:52+0300
dünya
haberler
ortadoğu
pakistan
suudi arabistan
i̇slamabad
riyad
nükleer
nükleer silah
katar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099571402_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_fd5f008ae45681456df738ce84daa880.jpg
Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasının yıllardır gündemde olduğu, ancak bölgedeki son gelişmelerle hızlandığı bildirildi. Kaynaklar, anlaşmanın Suudi Arabistan’ın güvenlik endişelerini kapsadığına dikkat çekti.Riyad’a yakın isimler, Pakistan’ın nükleer kapasitesinin Suudi Arabistan için bir güvence oluşturacağını belirtti. İddialara göre, krallığın geçmişte Pakistan’ın nükleer programına destek verdiği ve bu nedenle anlaşmada nükleer caydırıcılığın önemli bir yer tuttuğu öne sürüldü. Bunun yanı sıra Pakistan'da on yıllardır Suudi Arabistan'la yakın ilişkiler kurdu ve krallıkta yaşayan Pakistanlıların sayısının 2.5 milyonu aştığı tahmin ediliyor.Bölgesel dengeler değişebilir Hindistan’ın, anlaşmanın detaylarını yakından izleyeceği ifade edildi. Aynı zamanda anlaşmanın, İsrail’in Katar’da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının hemen ardından gelmesi dikkat çekici bulundu. Hatırlatıldığı üzere, Pakistan ile Hindistan kısa süre önce dört gün süren şiddetli çatışmalara girmişti. Bu süreçte 70’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.Ekonomik bağlar ve güvenlik desteği Suudi Arabistan, uzun süredir Pakistan ekonomisine destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca, krallıkta milyonlarca Pakistanlının çalıştığı biliniyor. İki ülkenin bu yakın ilişkilerinin, savunma alanındaki yeni işbirliğiyle daha da güçlendiği değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/pakistan-ve-cin-arasinda-dev-anlasma-85-milyar-dolarlik-yatirim-1099145327.html
pakistan
suudi arabistan
i̇slamabad
riyad
katar
i̇srail
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099571402_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_b59d9e005fdc137cf5f1738d25168554.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, ortadoğu, pakistan, suudi arabistan, i̇slamabad, riyad, nükleer, nükleer silah, katar, i̇srail, hindistan
haberler, ortadoğu, pakistan, suudi arabistan, i̇slamabad, riyad, nükleer, nükleer silah, katar, i̇srail, hindistan
Bölgesel dengeler değişiyor: Pakistan, Suudi Arabistan'ı 'nükleer şemsiyesi' içine alacak
Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan savunma anlaşmasının ardından, İslamabad’ın nükleer programını Riyad’ın güvenliği için devreye sokabileceği aktarıldı.
Pakistan ile Suudi Arabistan arasında imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasının yıllardır gündemde olduğu, ancak bölgedeki son gelişmelerle hızlandığı bildirildi. Kaynaklar, anlaşmanın Suudi Arabistan’ın güvenlik endişelerini kapsadığına dikkat çekti.
Riyad’a yakın isimler, Pakistan’ın nükleer kapasitesinin Suudi Arabistan için bir güvence oluşturacağını belirtti. İddialara göre, krallığın geçmişte Pakistan’ın nükleer programına destek verdiği ve bu nedenle anlaşmada nükleer caydırıcılığın önemli bir yer tuttuğu öne sürüldü. Bunun yanı sıra Pakistan'da on yıllardır Suudi Arabistan'la yakın ilişkiler kurdu ve krallıkta yaşayan Pakistanlıların sayısının 2.5 milyonu aştığı tahmin ediliyor.
Bölgesel dengeler değişebilir
Hindistan’ın, anlaşmanın detaylarını yakından izleyeceği ifade edildi. Aynı zamanda anlaşmanın, İsrail’in Katar’da Hamas liderlerini hedef alan saldırısının hemen ardından gelmesi dikkat çekici bulundu. Hatırlatıldığı üzere, Pakistan ile Hindistan kısa süre önce dört gün süren şiddetli çatışmalara girmişti. Bu süreçte 70’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Ekonomik bağlar ve güvenlik desteği
Suudi Arabistan, uzun süredir Pakistan ekonomisine destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca, krallıkta milyonlarca Pakistanlının çalıştığı biliniyor. İki ülkenin bu yakın ilişkilerinin, savunma alanındaki yeni işbirliğiyle daha da güçlendiği değerlendirildi.