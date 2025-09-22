https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/bu-hafta-filistin-devletini-hangi-ulkeler-taniyacak-1099568608.html

Bu hafta Filistin devletini hangi ülkeler tanıyacak?

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099542689_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8e5f0bdeae79ec06190c4cb2d2ff86b9.jpg

Pazar günü yapılan açıklamalarla İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu. Bu karar, Orta Doğu barışı ve iki devletli çözüm süreci açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Bugün BM’de yeni tanımalar bekleniyorFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ev sahipliği yapacağı BM konferansı bugün gerçekleşecek. Toplantıda Fransa, Belçika, Lüksemburg, Andorra, San Marino ve Malta’nın da Filistin devletini tanıması bekleniyor.Dünyanın çoğunluğu tanıyorBM’ye üye 193 ülkeden dörtte üçünden fazlası halihazırda Filistin devletini tanımış durumda. Buna karşın ABD, İsrail, Almanya ve İtalya hâlâ bu adımı atmadı. Bu tablo, uluslararası diplomasi sahnesinde derin görüş ayrılıklarını ortaya koyuyor.Yeni Zelanda’dan temkinli açıklamaYeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, konuyu değerlendirdiklerini ancak kararlarının bu hafta içinde netleşeceğini açıkladı. Bu da Filistin’in tanınması yönündeki uluslararası sürecin daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.

