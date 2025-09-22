Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/bu-hafta-filistin-devletini-hangi-ulkeler-taniyacak-1099568608.html
Bu hafta Filistin devletini hangi ülkeler tanıyacak?
İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz, Pazar günü Filistin devletini resmen tanıdı. Bugün ise Fransa ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde BM'de... 22.09.2025
Pazar günü yapılan açıklamalarla İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu. Bu karar, Orta Doğu barışı ve iki devletli çözüm süreci açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Bugün BM’de yeni tanımalar bekleniyorFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ev sahipliği yapacağı BM konferansı bugün gerçekleşecek. Toplantıda Fransa, Belçika, Lüksemburg, Andorra, San Marino ve Malta’nın da Filistin devletini tanıması bekleniyor.Dünyanın çoğunluğu tanıyorBM’ye üye 193 ülkeden dörtte üçünden fazlası halihazırda Filistin devletini tanımış durumda. Buna karşın ABD, İsrail, Almanya ve İtalya hâlâ bu adımı atmadı. Bu tablo, uluslararası diplomasi sahnesinde derin görüş ayrılıklarını ortaya koyuyor.Yeni Zelanda’dan temkinli açıklamaYeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, konuyu değerlendirdiklerini ancak kararlarının bu hafta içinde netleşeceğini açıkladı. Bu da Filistin’in tanınması yönündeki uluslararası sürecin daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.
suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, filistin, fransa, avustralya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, avrupa
suudi arabistan veliaht prensi muhammed bin selman, filistin, fransa, avustralya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, avrupa

Bu hafta Filistin devletini hangi ülkeler tanıyacak?

13:13 22.09.2025 (güncellendi: 13:14 22.09.2025)
İngiltere-Filistin
İngiltere-Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
© Fotoğraf : Canva
İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz, Pazar günü Filistin devletini resmen tanıdı. Bugün ise Fransa ve Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde BM’de düzenlenecek konferansta, Belçika, Lüksemburg, Andorra, San Marino ve Malta’nın da aynı adımı atması bekleniyor.
Pazar günü yapılan açıklamalarla İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin devletini resmen tanıdıklarını duyurdu. Bu karar, Orta Doğu barışı ve iki devletli çözüm süreci açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bugün BM’de yeni tanımalar bekleniyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın ev sahipliği yapacağı BM konferansı bugün gerçekleşecek. Toplantıda Fransa, Belçika, Lüksemburg, Andorra, San Marino ve Malta’nın da Filistin devletini tanıması bekleniyor.

Dünyanın çoğunluğu tanıyor

BM’ye üye 193 ülkeden dörtte üçünden fazlası halihazırda Filistin devletini tanımış durumda. Buna karşın ABD, İsrail, Almanya ve İtalya hâlâ bu adımı atmadı. Bu tablo, uluslararası diplomasi sahnesinde derin görüş ayrılıklarını ortaya koyuyor.

Yeni Zelanda’dan temkinli açıklama

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, konuyu değerlendirdiklerini ancak kararlarının bu hafta içinde netleşeceğini açıkladı. Bu da Filistin’in tanınması yönündeki uluslararası sürecin daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.
