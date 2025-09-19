https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/unlu-sarkici-mabel-matiz-hakkinda-bir-parti-daha-suc-duyurusunda-bulundu-1099512380.html

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında bir parti daha suç duyurusunda bulundu

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında bir parti daha suç duyurusunda bulundu

Büyük Birlik Partisi, sanatçı Mabel Matiz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 'müstehcenlik' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Müstehcenlik suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduBağcı yaptığı açıklamada, 'toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Bağcı açıklamasında şunları söyledi: "Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir. Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir. Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun millî ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir.”Ne olmuştu?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısı hakkında 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişim engeli talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmuştu. İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında "basın yayın yoluyla müstehcenlik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Mabel Matiz de sosyal medya açıklamasından yaptığı açıklamada, “Kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

