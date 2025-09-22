https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/kim-jong-un-kuzey-korenin-yeni-gizli-silah-elde-ettigini-duyurdu-1099559665.html
Kim Jong-un, Kuzey Kore’nin yeni gizli silah elde ettiğini duyurdu
Kim Jong-un, Kuzey Kore’nin yeni gizli silah elde ettiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri, yeni gizli silah elde ettiklerini ve savunma alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T08:49+0300
2025-09-22T08:49+0300
2025-09-22T08:47+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096113401_0:0:736:413_1920x0_80_0_0_e162c34223e6defdae6c4058336423d1.png
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Yüksek Halk Meclisi'nin 14. döneminin 13. oturumunda, bütün dünyanın gözlerini üzerine çekecek nitelikteki açıklamada bulundu.Kim, “Yeni gizli silah elde ettik ve savunma bilimi alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarında önemli başarılara ulaştık. Bu da askeri gücümüzün daha da ilerlemesine büyük katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.Kuzey Kore’nin, çok amaçlı muhripler üreterek deniz gücünü artırdığını söyleyen Kim, “Partimiz ve hükümetimiz ülkemizin savunma kabiliyetini güçlendirme yolunda da sürekli ve hızlı bir ilerleme kaydediyor” dedi.Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), geçtiğimiz Cuma günü, ülkede Kim Jong-un kontrolünde insansız silah testlerinin yapıldığını bildirmişti. Kim, testlerin ardından, yapay zekanın, silahlı kuvvetlerin modernizasyonu için hayati önem taşıdığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/rdif-baskani-dmitriyev-abddeki-degisime-isaret-etti-bidenin-yalanlarini-gormeye-basladilar-1099558697.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096113401_0:0:626:469_1920x0_80_0_0_16e4b96d344618943d82b164ec738fa7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey kore, kim jong-un, silah
kuzey kore, kim jong-un, silah
Kim Jong-un, Kuzey Kore’nin yeni gizli silah elde ettiğini duyurdu
Kuzey Kore lideri, yeni gizli silah elde ettiklerini ve savunma alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Yüksek Halk Meclisi'nin 14. döneminin 13. oturumunda, bütün dünyanın gözlerini üzerine çekecek nitelikteki açıklamada bulundu.
Kim, “Yeni gizli silah elde ettik ve savunma bilimi alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarında önemli başarılara ulaştık. Bu da askeri gücümüzün daha da ilerlemesine büyük katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.
Kuzey Kore’nin, çok amaçlı muhripler üreterek deniz gücünü artırdığını söyleyen Kim, “Partimiz ve hükümetimiz ülkemizin savunma kabiliyetini güçlendirme yolunda da sürekli ve hızlı bir ilerleme kaydediyor” dedi.
Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), geçtiğimiz Cuma günü, ülkede Kim Jong-un kontrolünde insansız silah testlerinin yapıldığını bildirmişti. Kim, testlerin ardından, yapay zekanın, silahlı kuvvetlerin modernizasyonu için hayati önem taşıdığını belirtmişti.