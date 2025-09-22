Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/kucuk-bir-devletin-buyuk-guclerin-rekabeti-golgesinde-guvenlik-ve-siyasi-cikar-saglama-girisimi-1099583246.html
‘Küçük bir devletin büyük güçlerin rekabeti gölgesinde güvenlik ve siyasi çıkar sağlama girişimi’
‘Küçük bir devletin büyük güçlerin rekabeti gölgesinde güvenlik ve siyasi çıkar sağlama girişimi’
Sputnik Türkiye
Azerbaycanlı silah üreticilerinin Sudan üzerinden Ukrayna'ya silah göndermesi haberini değerlendiren Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi yetkilisi Mihri... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T23:05+0300
2025-09-22T23:05+0300
dünya
ortadoğu
sudan
ukrayna
azerbaycan
nato
ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099583087_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_d9efa097bee6c69079c91a612d1a0cd2.jpg
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Rusya ve Kafkasya Grubu Direktörü Hirad Mhiri, NATO ortaklarının desteğiyle Azerbaycan fabrikalarından Ukrayna'ya silah sevkiyatına ilişkin çarpıcı rapor hakkında Sputnik'e açıklamalarda bulundu:"Azerbaycan jeopolitik bakımdan Rusya, Türkiye ve Batı arasındaki ilişkilerde hassas bir konumdadır. Jeostratejik konumu ve enerji kaynakları göz önüne alındığında, bu ülke Moskova ve NATO ile dengeli ilişkiler sürdürmeyi hedeflemektedir" diyen Mhiri, sözlerini şöyle sürdürdü:Yetkili şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/azerbaycanin-afrikadan-ukraynaya-silah-tedarikinde-kullanilmasi-kendisini-dezavantajli-konuma-1099576695.html
sudan
ukrayna
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099583087_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_28ad4919c9cb6baa225d2b3ebb88ef79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, sudan, ukrayna, azerbaycan, nato, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), sputnik
ortadoğu, sudan, ukrayna, azerbaycan, nato, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam), sputnik

‘Küçük bir devletin büyük güçlerin rekabeti gölgesinde güvenlik ve siyasi çıkar sağlama girişimi’

23:05 22.09.2025
© SputnikSudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
© Sputnik
Abone ol
Azerbaycanlı silah üreticilerinin Sudan üzerinden Ukrayna'ya silah göndermesi haberini değerlendiren Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi yetkilisi Mihri, böyle bir adımın küçük bir devletin büyük güçlerin rekabeti gölgesinde güvenlik ve siyasi çıkar sağlama girişimi olabileceğini öngördü.
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Rusya ve Kafkasya Grubu Direktörü Hirad Mhiri, NATO ortaklarının desteğiyle Azerbaycan fabrikalarından Ukrayna'ya silah sevkiyatına ilişkin çarpıcı rapor hakkında Sputnik'e açıklamalarda bulundu:
"Azerbaycan jeopolitik bakımdan Rusya, Türkiye ve Batı arasındaki ilişkilerde hassas bir konumdadır. Jeostratejik konumu ve enerji kaynakları göz önüne alındığında, bu ülke Moskova ve NATO ile dengeli ilişkiler sürdürmeyi hedeflemektedir" diyen Mhiri, sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğer gerçekten Sudan üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatı için gayriresmi bir güzergah varsa, bu büyük ihtimalle küçük bir devletin büyük güçlerin rekabeti gölgesinde güvenlik ve siyasi çıkar sağlama girişimidir.

Yetkili şöyle devam etti:

İç savaşın içine çekilmiş bir ülke olan Sudan, fiilen şeffaf olmayan silah ticaretinin ‘gri’ yollarından biri konumundadır. Çeşitli aktörler, malların menşeinin takibini zorlaştırmak için bu platformu kullandı. Dolayısıyla, bu iddianın doğruluğu teyit edilemese bile Sudan'ın hikayenin bir kısmı olarak seçilmesi mantıken açıklanabilir. Bu aynı zamanda Sudan'ın jeopolitik gerçeklerine ve bazı ülkelerin Ukrayna savaşındaki rollerini gizleme ihtiyacı olduğuna da işaret ediyor.

Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
DÜNYA
‘Azerbaycan’ın Afrika’dan Ukrayna’ya silah tedarikinde kullanılması, kendisini dezavantajlı konuma sokuyor’
18:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала