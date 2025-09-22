https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/kucuk-bir-devletin-buyuk-guclerin-rekabeti-golgesinde-guvenlik-ve-siyasi-cikar-saglama-girisimi-1099583246.html
Azerbaycanlı silah üreticilerinin Sudan üzerinden Ukrayna'ya silah göndermesi haberini değerlendiren Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi yetkilisi Mihri... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T23:05+0300
2025-09-22T23:05+0300
2025-09-22T23:05+0300
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Rusya ve Kafkasya Grubu Direktörü Hirad Mhiri, NATO ortaklarının desteğiyle Azerbaycan fabrikalarından Ukrayna'ya silah sevkiyatına ilişkin çarpıcı rapor hakkında Sputnik'e açıklamalarda bulundu:"Azerbaycan jeopolitik bakımdan Rusya, Türkiye ve Batı arasındaki ilişkilerde hassas bir konumdadır. Jeostratejik konumu ve enerji kaynakları göz önüne alındığında, bu ülke Moskova ve NATO ile dengeli ilişkiler sürdürmeyi hedeflemektedir" diyen Mhiri, sözlerini şöyle sürdürdü:Yetkili şöyle devam etti:
Azerbaycanlı silah üreticilerinin Sudan üzerinden Ukrayna'ya silah göndermesi haberini değerlendiren Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi yetkilisi Mihri, böyle bir adımın küçük bir devletin büyük güçlerin rekabeti gölgesinde güvenlik ve siyasi çıkar sağlama girişimi olabileceğini öngördü.
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Rusya ve Kafkasya Grubu Direktörü Hirad Mhiri, NATO ortaklarının desteğiyle Azerbaycan fabrikalarından Ukrayna'ya silah sevkiyatına ilişkin çarpıcı rapor hakkında Sputnik'e açıklamalarda bulundu:
"Azerbaycan jeopolitik bakımdan Rusya, Türkiye ve Batı arasındaki ilişkilerde hassas bir konumdadır. Jeostratejik konumu ve enerji kaynakları göz önüne alındığında, bu ülke Moskova ve NATO ile dengeli ilişkiler sürdürmeyi hedeflemektedir" diyen Mhiri, sözlerini şöyle sürdürdü:
Eğer gerçekten Sudan üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatı için gayriresmi bir güzergah varsa, bu büyük ihtimalle küçük bir devletin büyük güçlerin rekabeti gölgesinde güvenlik ve siyasi çıkar sağlama girişimidir.
Yetkili şöyle devam etti:
İç savaşın içine çekilmiş bir ülke olan Sudan, fiilen şeffaf olmayan silah ticaretinin ‘gri’ yollarından biri konumundadır. Çeşitli aktörler, malların menşeinin takibini zorlaştırmak için bu platformu kullandı. Dolayısıyla, bu iddianın doğruluğu teyit edilemese bile Sudan'ın hikayenin bir kısmı olarak seçilmesi mantıken açıklanabilir. Bu aynı zamanda Sudan'ın jeopolitik gerçeklerine ve bazı ülkelerin Ukrayna savaşındaki rollerini gizleme ihtiyacı olduğuna da işaret ediyor.