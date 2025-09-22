İç savaşın içine çekilmiş bir ülke olan Sudan, fiilen şeffaf olmayan silah ticaretinin ‘gri’ yollarından biri konumundadır. Çeşitli aktörler, malların menşeinin takibini zorlaştırmak için bu platformu kullandı. Dolayısıyla, bu iddianın doğruluğu teyit edilemese bile Sudan'ın hikayenin bir kısmı olarak seçilmesi mantıken açıklanabilir. Bu aynı zamanda Sudan'ın jeopolitik gerçeklerine ve bazı ülkelerin Ukrayna savaşındaki rollerini gizleme ihtiyacı olduğuna da işaret ediyor.