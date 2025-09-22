https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/azerbaycanin-afrikadan-ukraynaya-silah-tedarikinde-kullanilmasi-kendisini-dezavantajli-konuma-1099576695.html
‘Azerbaycan’ın Afrika’dan Ukrayna’ya silah tedarikinde kullanılması, kendisini dezavantajlı konuma sokuyor’
Lübnanlı uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Bishara Saliba, Ukrayna'ya silah tedariki için Afrika'daki karaborsanın kullanılmasını Radyo Sputnik'e yorumladı.Saliba, "Batı, hafif ve orta boy silahları düşük maliyetle Avrupa'da üretmek yerine, küçük veya kriz içindeki ülkeleri tercih etmeye başladı. Bu arada, Afrika'daki karaborsa bir yandan iç çatışmaları körüklemek, diğer yandan da Ukrayna'ya silah transfer etmek için kullanılıyor" diye konuştu.Lübnanlı uzman, Avrupalı vergi mükelleflerinin, söz konusu silahların yerel olarak üretildiği yanılgısına düşürüldüğünü, ancak aslında ekonomik ve güvenlik krizlerinden faydalanılan istikrarsız ülkelerden getirildiğini ifade etti.Batı'nın artık çifte standartlarla yetinmediğini, değişen çıkarlarına uygun çoklu standartlara yöneldiğini vurgulayan Saliba, "Kendi güvenliklerine ve iç kalkınmalarına ağırlık veren Afrika ülkeleri bu hegemonyadan kurtulmaya çalışırken, Sudan gibi parçalanmış devletler müdahaleye açık bir alan olmaya devam ediyor" vurgusunu yaptı.Saliba, Azerbaycan'ın bu oyunda kullanıldığını ve bu durumun onu stratejik açıdan dezavantajlı bir konuma soktuğuna işaret ederek, bu ülkenin Rusya ile ilişkilerinin, kirli silah kaçakçılığı oyunlarına katılmaktan daha önemli ve daha kazançlı olduğunun altını çizdi.
Lübnanlı uluslararası ilişkiler ve Rusya uzmanı Bishara Saliba, Ukrayna'ya silah tedariki için Afrika'daki karaborsanın kullanılmasını Radyo Sputnik’e yorumladı.
Saliba, “Batı, hafif ve orta boy silahları düşük maliyetle Avrupa'da üretmek yerine, küçük veya kriz içindeki ülkeleri tercih etmeye başladı. Bu arada, Afrika'daki karaborsa bir yandan iç çatışmaları körüklemek, diğer yandan da Ukrayna'ya silah transfer etmek için kullanılıyor” diye konuştu.
Lübnanlı uzman, Avrupalı vergi mükelleflerinin, söz konusu silahların yerel olarak üretildiği yanılgısına düşürüldüğünü, ancak aslında ekonomik ve güvenlik krizlerinden faydalanılan istikrarsız ülkelerden getirildiğini ifade etti.
Batı’nın artık çifte standartlarla yetinmediğini, değişen çıkarlarına uygun çoklu standartlara yöneldiğini vurgulayan Saliba, “Kendi güvenliklerine ve iç kalkınmalarına ağırlık veren Afrika ülkeleri bu hegemonyadan kurtulmaya çalışırken, Sudan gibi parçalanmış devletler müdahaleye açık bir alan olmaya devam ediyor” vurgusunu yaptı.
Saliba, Azerbaycan'ın bu oyunda kullanıldığını ve bu durumun onu stratejik açıdan dezavantajlı bir konuma soktuğuna işaret ederek, bu ülkenin Rusya ile ilişkilerinin, kirli silah kaçakçılığı oyunlarına katılmaktan daha önemli ve daha kazançlı olduğunun altını çizdi.