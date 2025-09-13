Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda: 34 gemi, 500 ton yardım taşıyor
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda: 34 gemi, 500 ton yardım taşıyor
Sicilya’dan yola çıkan 34 gemilik filo, İsrail ablukasına rağmen Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Gemilerde milletvekilleri, aktivistler ve... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumartesi günü Sicilya’dan hareket eden 18 gemi, Yunanistan, İspanya ve Tunus’tan gelen diğer gemilerle birleşerek “Küresel Sumud Filosu” adı altında Gazze’ye doğru yola çıktı. Toplamda 34 gemi, 600 gönüllü ve yaklaşık 500 ton insani yardım taşıyor.Amaç, şimdiye kadarki en büyük insani yardım girişimiyle Gazze ablukasını delmek. Ancak İsrail’in Gazze kıyılarındaki tam kontrolü, yolculuğu oldukça riskli kılıyor. Haziran ayında benzer bir girişim İsrail güçleri tarafından durdurulmuş, gemi mürettebatı gözaltına alınmıştı.'Korkuyoruz ama vazgeçmeyeceğiz' Gemilerde dört Avrupa Parlamentosu üyesi de bulunuyor. İtalyan vekil Benedetta Scuderi, konuyla ilgili “İsrail hükümeti bizi terörist gibi görmek istediğini açıkça söyledi. Elbette korkuyoruz ama biz bu korkuya boyun eğmeyeceğiz” dedi. İtalyan vekil Annalisa Corrado ise, “Gaz bombaları altında yaşayan çocukların korkusunu hayal bile edemiyorum. Bu yüzden yola çıkmak zorundayız" dedi.İsrail’e yaptırım çağrısıAvrupa Parlamentosu Üyeleri, Avrupa Birliği’ne de çağrı yaptı. Scuderi, “AB, İsrail’le ticaret ve askeri anlaşmaları sona erdirmeli” derken, Corrado “Filistin Devleti tanınmalı ve Gazze’ye insani yardım tam erişimle ulaştırılmalı” ifadelerini kullandı. İspanya ve İtalya, filodaki vatandaşlarının korunacağını açıkladı.Sumud FilosuSumud Filosu’nun yolculuğu ağustos ayının sonunda başladı. İlk gemiler Barselona’dan yola çıktı ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu. Kısa süre içinde Tunus ve Yunanistan’dan da gemiler katıldı. 7 Eylül 2025’te ise Sicilya’dan 18 gemi daha ayrıldı. Bu gemilerde yaklaşık 500 ton insani yardım malzemesi ve 600 gönüllü bulunuyordu.
17:13 13.09.2025 (güncellendi: 17:17 13.09.2025)
© Fotoğraf : Rumbo a Gaza / Pablo Miranzo
© Fotoğraf : Rumbo a Gaza / Pablo Miranzo
Sicilya’dan yola çıkan 34 gemilik filo, İsrail ablukasına rağmen Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Gemilerde milletvekilleri, aktivistler ve yüzlerce gönüllü var.
Cumartesi günü Sicilya’dan hareket eden 18 gemi, Yunanistan, İspanya ve Tunus’tan gelen diğer gemilerle birleşerek “Küresel Sumud Filosu” adı altında Gazze’ye doğru yola çıktı. Toplamda 34 gemi, 600 gönüllü ve yaklaşık 500 ton insani yardım taşıyor.
Amaç, şimdiye kadarki en büyük insani yardım girişimiyle Gazze ablukasını delmek. Ancak İsrail’in Gazze kıyılarındaki tam kontrolü, yolculuğu oldukça riskli kılıyor. Haziran ayında benzer bir girişim İsrail güçleri tarafından durdurulmuş, gemi mürettebatı gözaltına alınmıştı.

'Korkuyoruz ama vazgeçmeyeceğiz'

Gemilerde dört Avrupa Parlamentosu üyesi de bulunuyor. İtalyan vekil Benedetta Scuderi, konuyla ilgili “İsrail hükümeti bizi terörist gibi görmek istediğini açıkça söyledi. Elbette korkuyoruz ama biz bu korkuya boyun eğmeyeceğiz” dedi. İtalyan vekil Annalisa Corrado ise, “Gaz bombaları altında yaşayan çocukların korkusunu hayal bile edemiyorum. Bu yüzden yola çıkmak zorundayız" dedi.

İsrail’e yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu Üyeleri, Avrupa Birliği'ne de çağrı yaptı. Scuderi, "AB, İsrail'le ticaret ve askeri anlaşmaları sona erdirmeli" derken, Corrado "Filistin Devleti tanınmalı ve Gazze'ye insani yardım tam erişimle ulaştırılmalı" ifadelerini kullandı. İspanya ve İtalya, filodaki vatandaşlarının korunacağını açıkladı.

Sumud Filosu

Sumud Filosu’nun yolculuğu ağustos ayının sonunda başladı. İlk gemiler Barselona’dan yola çıktı ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyordu. Kısa süre içinde Tunus ve Yunanistan’dan da gemiler katıldı. 7 Eylül 2025’te ise Sicilya’dan 18 gemi daha ayrıldı. Bu gemilerde yaklaşık 500 ton insani yardım malzemesi ve 600 gönüllü bulunuyordu.
