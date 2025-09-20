https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/iran-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-ile-isbirligini-durdurma-karari-aldi-1099538336.html
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini durdurma kararı aldı
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, BM'deki yaptırımlar oylamasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini durdurma kararı aldı. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler'de (BM) Tahran'a karşı yaptırımlar konusunda yapılan oylama sonrası UAEA ile işbirliğini askıya alma kararı aldı.Konseyin açıklamasında, “Avrupa ülkelerinin eylemleri nedeniyle UAEA ile işbirliği askıya alınacak" denildi.İran daha önce, yaptırımların yeniden uygulanması durumunda eylül ayında UAEA ile varılan anlaşmayı geçersiz sayacağını açıklamıştı. Söz konusu anlaşma, ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar sonrası tarafların işbirliği çerçevesini belirlemiş ve İran'ın UAEA'ya duyduğu güvensizlikle ilgili iç yasaları da dikkate almıştı.‘Avrupa üçlüsü’ (İngiltere, Fransa, Almanya), 28 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'ne, 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan İran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden uygulanmasını sağlayacak mekanizmanın başlatıldığını bildirmişti. 19 Eylül'de Güvenlik Konseyi, yaptırımların yeniden uygulanmamasını öngören karar taslağını reddedetmiş ve İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygalanmasının önünü açmıştı.
