İngiltere’den İsrail’e beklenmedik uyarı: 'Filistin'i tanıdığımız için sakın misilleme yapmayın'

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, pazar günü yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin devletini tanıdığını duyurdu. Aynı adımı Kanada, Avustralya ve Portekiz de attı. Bu karar, İngiltere’nin dış politikasında önemli bir kırılma olarak değerlendirildi. Starmer, bu adımı “barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak” amacıyla attıklarını söyledi.Cooper’dan İsrail’e sert mesajDışişleri Bakanı Yvette Cooper, BBC’ye yaptığı açıklamada, bu kararın ardından İsrail’in Batı Şeria’da yeni ilhak planlarına girişmemesi gerektiğini vurguladı. Cooper, İsrailli mevkidaşına da açık bir şekilde uyarıda bulunduğunu belirterek, “Bu karar hem İsrail’in güvenliği hem de Filistinlilerin güvenliği için atılmıştır. Orta Doğu’da barışı ve adaleti korumak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.İsrail’den tepki: Teröre ödülİsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İngiltere ve diğer ülkelerin attığı adımı “teröre büyük ödül” sözleriyle eleştirdi. İsrail hükümeti, Filistin devletinin tanınmasının Hamas’a dolaylı destek anlamına geldiğini savunuyor. İsrailli sözcü David Mencer ise, “Yahudi toplumu asla bu ihaneti affetmeyecek” diyerek kararın tarihi bir hata olduğunu söyledi.ABD ve Hamas’tan karşıt açıklamalarWashington yönetimi de İngiltere’nin kararını eleştirerek, bunun Hamas’a diplomatik bir “hediye” olduğunu öne sürdü. Ancak Başbakan Starmer, Hamas’ın “Filistin devletinin geleceğinde hiçbir rolü olamayacağını” vurguladı. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı da, Hamas’ın gelecekteki siyasi süreçlerde yer almasının imkânsız olduğunu açıkladı.Öte yandan Hamas, kararı memnuniyetle karşıladı ve bunun Filistin halkının haklarının teyidi olduğunu belirtti. Ancak örgüt, tanımanın tek başına yeterli olmadığını, “pratik adımlarla” desteklenmesi gerektiğini savundu.Uluslararası diplomasi trafiğiİngiltere’nin bu kararı, BM Genel Kurulu öncesinde diplomatik zeminde önemli bir hareketlilik yarattı. Fransa ve Suudi Arabistan, New York’ta yapılacak toplantıda iki devletli çözüm için uluslararası konsensüs oluşturmayı hedefliyor. Belçika’nın da kısa süre içinde Filistin’i tanıyacağı belirtiliyor.'İki devletli çözüm tehlikedeOrtadoğu’dan sorumlu İngiltere Bakanı Hamish Falconer, “İki devletli çözüm hiç olmadığı kadar tehdit altında. Bu yüzden zamanlamamız doğru” dedi. Cooper ise, “Kolay olan vazgeçmek olurdu. Ama gördüğümüz yıkım ve acılar karşısında doğru olan bu kararı almaktır” ifadelerini kullandı.

