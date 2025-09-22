Hava sıcaklıkları yeniden artıyor: Yağış beklentisi var mı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/hava-sicakliklari-yeniden-artiyor-yagis-beklentisi-var-mi-1099557442.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yeni haftada sıcaklıklar 3-4 derece artacak. İstanbul'da perşembe ve cuma günleri yağış beklentisi var.Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.3 büyük il: Hafta başında yağış yokAnkara, İstanbul ve İzmir'de hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor. Hava, genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta başında sıcaklık Ankara'da 26, İstanbul'da 27, İzmir'de ise 30 dereceye kadar çıkacak.İstanbul'da yağmur var mı?Meteoroloji'nin perşembe gününe dair raporunda ise İstanbul için yağış beklentisi var.Hafta boyunca ise en yüksek sıcaklığın Ankara'da 25, İstanbul'da 26, İzmir'de 32 derece olacağı tahmin ediliyor.22 Eylül hava durumuTürkiye genelinde yeni haftada sıcaklık artacak, yağış azalacak. Güneş yüzünü gösterecek, sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak. İşte yeni haftada hava durumu...İstanbulHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 27 °CAnkaraHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 26 °CİzmirHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 30 °CAntalyaHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 34 °CAdanaHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 35 °CKonyaHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 25 °CSamsunHava: Parçalı ve çok bulutluSıcaklık: 23 °CTrabzonHava: Parçalı ve çok bulutluSıcaklık: 23 °CVanHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 19 °CMalatyaHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 24 °CGaziantepHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 26 °CDiyarbakırHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 29 °CHatayHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 33 °CEskişehirHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 27 °CBursaHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 31 °CBalıkesirHava: Parçalı ve çok bulutluSıcaklık: 26 °CAydınHava: Az bulutluSıcaklık: 26 °CMersinHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 26 °CIspartaHava: Az bulutluSıcaklık: 20 °CErzurumHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 18 °C

