Hava sıcaklıkları yeniden artıyor: Yağış beklentisi var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yeni haftada sıcaklıklar 3-4 derece artacak. İstanbul'da perşembe ve cuma günleri yağış beklentisi var.Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.3 büyük il: Hafta başında yağış yokAnkara, İstanbul ve İzmir'de hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor. Hava, genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta başında sıcaklık Ankara'da 26, İstanbul'da 27, İzmir'de ise 30 dereceye kadar çıkacak.İstanbul'da yağmur var mı?Meteoroloji'nin perşembe gününe dair raporunda ise İstanbul için yağış beklentisi var.Hafta boyunca ise en yüksek sıcaklığın Ankara'da 25, İstanbul'da 26, İzmir'de 32 derece olacağı tahmin ediliyor.22 Eylül hava durumuTürkiye genelinde yeni haftada sıcaklık artacak, yağış azalacak. Güneş yüzünü gösterecek, sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak. İşte yeni haftada hava durumu...İstanbulHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 27 °CAnkaraHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 26 °CİzmirHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 30 °CAntalyaHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 34 °CAdanaHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 35 °CKonyaHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 25 °CSamsunHava: Parçalı ve çok bulutluSıcaklık: 23 °CTrabzonHava: Parçalı ve çok bulutluSıcaklık: 23 °CVanHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 19 °CMalatyaHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 24 °CGaziantepHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 26 °CDiyarbakırHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 29 °CHatayHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 33 °CEskişehirHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 27 °CBursaHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 31 °CBalıkesirHava: Parçalı ve çok bulutluSıcaklık: 26 °CAydınHava: Az bulutluSıcaklık: 26 °CMersinHava: Az bulutlu ve açıkSıcaklık: 26 °CIspartaHava: Az bulutluSıcaklık: 20 °CErzurumHava: Parçalı ve az bulutluSıcaklık: 18 °C
Meteoroloji, 22 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının, Karadeniz'de 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Hafta ortasından itibaren ise İstanbul'da yağış etkili olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yeni haftada sıcaklıklar 3-4 derece artacak. İstanbul'da perşembe ve cuma günleri yağış beklentisi var.
Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
3 büyük il: Hafta başında yağış yok
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta ortasına kadar yağış beklenmiyor. Hava, genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta başında sıcaklık Ankara'da 26, İstanbul'da 27, İzmir'de ise 30 dereceye kadar çıkacak.
İstanbul'da yağmur var mı?
Meteoroloji'nin perşembe gününe dair raporunda ise İstanbul için yağış beklentisi var.
Hafta boyunca ise en yüksek sıcaklığın Ankara'da 25, İstanbul'da 26, İzmir'de 32 derece olacağı tahmin ediliyor.
Türkiye genelinde yeni haftada sıcaklık artacak, yağış azalacak. Güneş yüzünü gösterecek, sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
İşte yeni haftada hava durumu...
İstanbul
Hava: Parçalı ve az bulutlu
Sıcaklık: 27 °C
Ankara
Hava: Parçalı ve az bulutlu
Sıcaklık: 26 °C
İzmir
Hava: Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 30 °C
Antalya
Hava: Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 34 °C
Adana
Hava: Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 35 °C
Konya
Hava: Parçalı ve az bulutlu
Sıcaklık: 25 °C
Samsun
Hava: Parçalı ve çok bulutlu
Sıcaklık: 23 °C
Trabzon
Hava: Parçalı ve çok bulutlu
Sıcaklık: 23 °C
Van
Hava: Parçalı ve az bulutlu
Sıcaklık: 19 °C
Malatya
Hava: Parçalı ve az bulutlu
Sıcaklık: 24 °C
Gaziantep
Hava: Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 26 °C
Diyarbakır
Hava: Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 29 °C
Hatay
Hava: Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 33 °C
Eskişehir
Hava: Parçalı ve az bulutlu
Sıcaklık: 27 °C
Bursa
Hava: Parçalı ve az bulutlu
Sıcaklık: 31 °C
Balıkesir
Hava: Parçalı ve çok bulutlu
Sıcaklık: 26 °C
Aydın
Hava: Az bulutlu
Sıcaklık: 26 °C
Mersin
Hava: Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 26 °C
Isparta
Hava: Az bulutlu
Sıcaklık: 20 °C
Erzurum
Hava: Parçalı ve az bulutlu
Sıcaklık: 18 °C