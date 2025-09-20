Rize'de sağanak yağış hayatı felç etti: Yol çöktü, heyelanlar meydana geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/rizede-saganak-yagis-hayati-felc-etti-yol-coktu-heyelanlar-meydana-geldi-1099523861.html
Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bölgedeki derelerin su seviyesi yükseldi, bir çok ilçede heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü. Gece evlerinde mahsur kalanlar ise kurtarılırken bazı köylerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. İş makinesiyle kurtarıldılarGece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.Heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, köprü çöktüHeyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.Kaza yaptılar, sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldularAFAD Rize İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi.Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin sıkıştığına dair ihbar alındığı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmayla 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halindeki 9 kişinin sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine ekiplerce bu kişilerin tahliye edildikleri bildirildi. Fındıklı ilçesindeki derelerin su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 ailenin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.Ekipler sahaSahada 269 personel ve 80 araçla görev yapılıyor. İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ve ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapanmıştır. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedildi.
Rize'de geceden beri devam eden sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskınları meydana geldi. İki ilçede heyelan meydana geldi, Ayder Yaylası'na çıkan yol kapandı. Çamlıhemşin karayolunda köprü çöktü. Evlerinde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Rize'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bölgedeki derelerin su seviyesi yükseldi, bir çok ilçede heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü. Gece evlerinde mahsur kalanlar ise kurtarılırken bazı köylerdeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
İş makinesiyle kurtarıldılar
Gece boyunca devam eden sağanak, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere ve Çamlıhemşin ilçelerinde etkili oldu. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesindeki evlerinde mahsur kalanlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Fındıklı ilçesindeki Arılı ve Çağlayan derelerindeki su seviyesinin yükselmesi sonucu baskınlar meydana geldi.
Heyelanlar nedeniyle yollar kapandı, köprü çöktü
Heyelanlar sonucu kentteki bazı yollar ulaşıma kapandı. Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü, bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Şenyamaç köyündeki işletmenin sahibi Ali Navdar, yağışın gece etkisini artırdığını söyledi.
Jandarma ve AFAD'ın köprüyü çökme riskine karşı kapattıklarını dile getiren Navdar, "Sabah 04.00 gibi büyük bir gürültüyle köprünün çöktüğünü gördük. Herhangi bir can kaybı olmadı. O anda kimse yoktu köprüde çünkü. AFAD, jandarma güvenlik şeridi ile köprüyü kapattılar. Köprü, güvenlik şeridi çekildikten sonra çöktü." diye konuştu.
Kaza yaptılar, sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldular
AFAD Rize İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası'nda ölçüldüğü bildirildi.
Yağışların ardından Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin sıkıştığına dair ihbar alındığı ve bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmayla 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.
Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde araçlarıyla seyir halindeki 9 kişinin sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine ekiplerce bu kişilerin tahliye edildikleri bildirildi. Fındıklı ilçesindeki derelerin su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 ailenin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
Sahada 269 personel ve 80 araçla görev yapılıyor. İkizdere-Ovit Tüneli yolunda kısmi heyelan meydana geldiği ve ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İyidere-İkizdere-İspir yolunun Kayabaşı mevkisinde İkizdere istikameti ulaşıma kapanmıştır. Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedildi.