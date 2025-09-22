https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/gunluk-yasamimizin-yuzde-90i-otomatik-pilotta-geciyor-1099577343.html
Günlük yaşamımızın yüzde 90’ı ‘otomatik pilotta’ geçiyor
Sabah kalkıyorsunuz, dişlerinizi fırçalıyor, kahve hazırlıyor, telefonunuza göz atıyor ve işe doğru yola çıkıyorsunuz. Peki bu rutinleri ne kadar bilinçli şekilde yaptınız?
Sabah kalkıyorsunuz, dişlerinizi fırçalıyor, kahve hazırlıyor, telefonunuza göz atıyor ve işe doğru yola çıkıyorsunuz. Peki bu rutinleri ne kadar bilinçli şekilde yaptınız? Güney Karolina Üniversitesi’nden Amanda Rebar’ın öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırmaya göre cevabı şaşırtıcı: Neredeyse hiç.
Davranış bilimcilerin ABD, Avustralya ve İngiltere’den 105 kişi üzerinde yaptığı çalışmada, günlük yaşamımızın yaklaşık yüzde 90’ının otomatik şekilde gerçekleştiği ortaya çıktı. Katılımcılara bir hafta boyunca günde altı kez mesaj gönderilerek o anda ne yaptıkları ve bu davranışlarının ne kadar bilinçli olup olmadığı soruldu.
‘Alışkanlıkla gerçekleştiriliyor’
Günlük davranışların yüzde 88’i ‘alışkanlıkla gerçekleştiriliyor’, yani düşünmeden yapılıyor.
Yüzde 65’i ise ‘çevresel ipuçlarıyla tetikleniyor’
, örneğin bildirim sesiyle telefona uzanmak gibi.
Araştırmaya göre alışkanlıklar çoğu zaman niyetlerimizle uyumlu. Davranışların yüzde 46’sı hem alışkanlık hem de bilinçli tercih.
Araştırmanın başyazarı Rebar, şöyle diyor:
İnsanlar kendilerini mantıklı karar vericiler olarak görmeyi sever, ancak tekrarlayan davranışlarımızın büyük kısmı neredeyse hiç düşünmeden, alışkanlıkla gerçekleşiyor.
Araştırmada öne çıkan tek istisna egzersiz oldu. Fiziksel aktiviteler genellikle alışkanlıkla başlasa da, sürdürülmesi için bilinçli çaba gerekiyor.
Yaş, cinsiyet ya da medeni durumun alışkanlıkların gücü üzerinde hiçbir etkisi olmadığı da araştırmanın bulguları arasında.
Alışkanlıklar niyetlere hizmet ediyor
Toplam 3 bin 755 davranışın analiz edildiği araştırmada, katılımcıların ekran başında geçirdiği zaman ve iş/okul faaliyetleri öne çıktı. 'İlginç şekilde, olumsuz bir imajı olsa da alışkanlıkların çoğu niyetlerimizle örtüşüyor ve hedefleri' destekliyor.