Günlük yaşamımızın yüzde 90’ı ‘otomatik pilotta’ geçiyor

Sabah kalkıyorsunuz, dişlerinizi fırçalıyor, kahve hazırlıyor, telefonunuza göz atıyor ve işe doğru yola çıkıyorsunuz. Peki bu rutinleri ne kadar bilinçli şekilde yaptınız?

2025-09-22T19:26+0300

2025-09-22T19:26+0300

2025-09-22T19:26+0300

Davranış bilimcilerin ABD, Avustralya ve İngiltere’den 105 kişi üzerinde yaptığı çalışmada, günlük yaşamımızın yaklaşık yüzde 90’ının otomatik şekilde gerçekleştiği ortaya çıktı. Katılımcılara bir hafta boyunca günde altı kez mesaj gönderilerek o anda ne yaptıkları ve bu davranışlarının ne kadar bilinçli olup olmadığı soruldu.‘Alışkanlıkla gerçekleştiriliyor’Günlük davranışların yüzde 88’i ‘alışkanlıkla gerçekleştiriliyor’, yani düşünmeden yapılıyor.Araştırmaya göre alışkanlıklar çoğu zaman niyetlerimizle uyumlu. Davranışların yüzde 46’sı hem alışkanlık hem de bilinçli tercih.Araştırmanın başyazarı Rebar, şöyle diyor:Egzersiz fark yaratıyorAraştırmada öne çıkan tek istisna egzersiz oldu. Fiziksel aktiviteler genellikle alışkanlıkla başlasa da, sürdürülmesi için bilinçli çaba gerekiyor.Demografik fark yokYaş, cinsiyet ya da medeni durumun alışkanlıkların gücü üzerinde hiçbir etkisi olmadığı da araştırmanın bulguları arasında.Alışkanlıklar niyetlere hizmet ediyorToplam 3 bin 755 davranışın analiz edildiği araştırmada, katılımcıların ekran başında geçirdiği zaman ve iş/okul faaliyetleri öne çıktı. 'İlginç şekilde, olumsuz bir imajı olsa da alışkanlıkların çoğu niyetlerimizle örtüşüyor ve hedefleri' destekliyor.

