Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/gunluk-yasamimizin-yuzde-90i-otomatik-pilotta-geciyor-1099577343.html
Günlük yaşamımızın yüzde 90’ı ‘otomatik pilotta’ geçiyor
Günlük yaşamımızın yüzde 90’ı ‘otomatik pilotta’ geçiyor
Sputnik Türkiye
Sabah kalkıyorsunuz, dişlerinizi fırçalıyor, kahve hazırlıyor, telefonunuza göz atıyor ve işe doğru yola çıkıyorsunuz. Peki bu rutinleri ne kadar bilinçli şekilde yaptınız?
2025-09-22T19:26+0300
2025-09-22T19:26+0300
yaşam
otopilot
rutin
yaşam
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099577187_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01e99d93af345c3e62f06bb5cb502a02.jpg
Davranış bilimcilerin ABD, Avustralya ve İngiltere’den 105 kişi üzerinde yaptığı çalışmada, günlük yaşamımızın yaklaşık yüzde 90’ının otomatik şekilde gerçekleştiği ortaya çıktı. Katılımcılara bir hafta boyunca günde altı kez mesaj gönderilerek o anda ne yaptıkları ve bu davranışlarının ne kadar bilinçli olup olmadığı soruldu.‘Alışkanlıkla gerçekleştiriliyor’Günlük davranışların yüzde 88’i ‘alışkanlıkla gerçekleştiriliyor’, yani düşünmeden yapılıyor.Araştırmaya göre alışkanlıklar çoğu zaman niyetlerimizle uyumlu. Davranışların yüzde 46’sı hem alışkanlık hem de bilinçli tercih.Araştırmanın başyazarı Rebar, şöyle diyor:Egzersiz fark yaratıyorAraştırmada öne çıkan tek istisna egzersiz oldu. Fiziksel aktiviteler genellikle alışkanlıkla başlasa da, sürdürülmesi için bilinçli çaba gerekiyor.Demografik fark yokYaş, cinsiyet ya da medeni durumun alışkanlıkların gücü üzerinde hiçbir etkisi olmadığı da araştırmanın bulguları arasında.Alışkanlıklar niyetlere hizmet ediyorToplam 3 bin 755 davranışın analiz edildiği araştırmada, katılımcıların ekran başında geçirdiği zaman ve iş/okul faaliyetleri öne çıktı. 'İlginç şekilde, olumsuz bir imajı olsa da alışkanlıkların çoğu niyetlerimizle örtüşüyor ve hedefleri' destekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/tom-holland-orumcek-adam-setinde-kaza-gecirdi-bir-sure-sette-olmayacak-1099573848.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099577187_206:0:1406:900_1920x0_80_0_0_52083ed61eff2c87a8a2537bdf494168.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ruti̇n, otopilot, günlük yaşam, insanlar, alışkanlıklar, farkındalık
ruti̇n, otopilot, günlük yaşam, insanlar, alışkanlıklar, farkındalık

Günlük yaşamımızın yüzde 90’ı ‘otomatik pilotta’ geçiyor

19:26 22.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMetro
Metro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Sabah kalkıyorsunuz, dişlerinizi fırçalıyor, kahve hazırlıyor, telefonunuza göz atıyor ve işe doğru yola çıkıyorsunuz. Peki bu rutinleri ne kadar bilinçli şekilde yaptınız? Güney Karolina Üniversitesi’nden Amanda Rebar’ın öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırmaya göre cevabı şaşırtıcı: Neredeyse hiç.
Davranış bilimcilerin ABD, Avustralya ve İngiltere’den 105 kişi üzerinde yaptığı çalışmada, günlük yaşamımızın yaklaşık yüzde 90’ının otomatik şekilde gerçekleştiği ortaya çıktı. Katılımcılara bir hafta boyunca günde altı kez mesaj gönderilerek o anda ne yaptıkları ve bu davranışlarının ne kadar bilinçli olup olmadığı soruldu.

‘Alışkanlıkla gerçekleştiriliyor’

Günlük davranışların yüzde 88’i ‘alışkanlıkla gerçekleştiriliyor’, yani düşünmeden yapılıyor.
Yüzde 65’i ise ‘çevresel ipuçlarıyla tetikleniyor’, örneğin bildirim sesiyle telefona uzanmak gibi.
Araştırmaya göre alışkanlıklar çoğu zaman niyetlerimizle uyumlu. Davranışların yüzde 46’sı hem alışkanlık hem de bilinçli tercih.
Araştırmanın başyazarı Rebar, şöyle diyor:

İnsanlar kendilerini mantıklı karar vericiler olarak görmeyi sever, ancak tekrarlayan davranışlarımızın büyük kısmı neredeyse hiç düşünmeden, alışkanlıkla gerçekleşiyor.

Egzersiz fark yaratıyor

Araştırmada öne çıkan tek istisna egzersiz oldu. Fiziksel aktiviteler genellikle alışkanlıkla başlasa da, sürdürülmesi için bilinçli çaba gerekiyor.

Demografik fark yok

Yaş, cinsiyet ya da medeni durumun alışkanlıkların gücü üzerinde hiçbir etkisi olmadığı da araştırmanın bulguları arasında.

Alışkanlıklar niyetlere hizmet ediyor

Toplam 3 bin 755 davranışın analiz edildiği araştırmada, katılımcıların ekran başında geçirdiği zaman ve iş/okul faaliyetleri öne çıktı. 'İlginç şekilde, olumsuz bir imajı olsa da alışkanlıkların çoğu niyetlerimizle örtüşüyor ve hedefleri' destekliyor.
Tom Holland ve Zendaya'lı Örümcek Adam'ın 4. filmi geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
YAŞAM
Tom Holland 'Örümcek Adam' setinde kaza geçirdi: 'Bir süre sette olmayacak'
16:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала