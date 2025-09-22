Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Gece Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9'lik depremin ardından Ege Denizi'nde de 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.Deprem mi oldu?Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Ege Denizi'nde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
06:26 22.09.2025
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gece Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9'lik depremin ardından Ege Denizi'nde de 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Deprem mi oldu?

Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
