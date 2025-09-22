https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ege-denizinde-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1099557103.html
Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T06:26+0300
2025-09-22T06:26+0300
2025-09-22T06:26+0300
Gece Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9'lik depremin ardından Ege Denizi'nde de 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.Deprem mi oldu?Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Ege Denizi'nde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Gece Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9'lik depremin ardından Ege Denizi'nde de 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.