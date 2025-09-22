https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/bm-genel-sekreteri-guterres-filistinliler-icin-devlet-kurmak-bir-odul-degil-bir-haktir--1099583370.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır

BM Genel Sekreteri Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin'in devlet kurma hakkı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 23-29 Eylül tarihlerinde New York’ta 'Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası' temasıyla toplandı.Genel Kurul'da söz alan Guterres, “Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır” ifadelerini kullandı. Guterres, uluslararası toplumun barış, kalkınma ve insan hakları konularında daha güçlü iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

