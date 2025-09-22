https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/bm-genel-sekreteri-guterres-filistinliler-icin-devlet-kurmak-bir-odul-degil-bir-haktir--1099583370.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin'in devlet kurma hakkı olduğunu söyledi. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T23:08+0300
2025-09-22T23:08+0300
2025-09-22T23:34+0300
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
gazze ablukası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/14/1061428662_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_43dca647ac91b73fa4784421ef167216.jpg
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 23-29 Eylül tarihlerinde New York’ta 'Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası' temasıyla toplandı.Genel Kurul'da söz alan Guterres, “Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır” ifadelerini kullandı. Guterres, uluslararası toplumun barış, kalkınma ve insan hakları konularında daha güçlü iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/fransa-filistin-devletini-resmen-tanidi-1099582158.html
gazze
i̇srail
gazze şeridi
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/14/1061428662_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_0b2c640588217083c80174b024118da4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), gazze ablukası, gazze şeridi, filistin
ortadoğu, gazze, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), gazze ablukası, gazze şeridi, filistin
BM Genel Sekreteri Guterres: Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır
23:08 22.09.2025 (güncellendi: 23:34 22.09.2025)
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin'in devlet kurma hakkı olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 23-29 Eylül tarihlerinde New York’ta 'Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası' temasıyla toplandı.
Genel Kurul'da söz alan Guterres, “Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır” ifadelerini kullandı. Guterres, uluslararası toplumun barış, kalkınma ve insan hakları konularında daha güçlü iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.