Eşi ve oğlunu öldürmekle suçlanan Dr. Serdar Kıyak soruşturmasında yeni gelişme: Evde bulunan günlük inceleniyor

22.09.2025, Sputnik Türkiye

Samsun'da eşi ve oğlunun bulunduğu aracı Kızılırmak'a sürerek ölümlerine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak'la ilgili soruşturmada yeni bir...

Samsun Bafra'da Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde Gülşah Karaman Kıyak (34) ve 1 yaşındaki oğlu Poyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet suçlamasıyla tutuklanan doktor eş Serdar Kıyak'ın kaza sonrası 112'i aramadığı tespit edilirken, Gülşah Kıyak'ın evde bulunan günlüğü incelemeye alındı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Serdar Kıyak'ın aynı hastanede görevli bir psikologla ilişkisi olduğu ve bu nedenle eşiyle sık sık tartıştığı belirtildi. Kaza yerinde fren izi yok, doktor eş 112'yi aramamışDr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil 12 Eylül'de Kızılırmak Nehri'ne uçmuştu. Kazada Dr. Kıyak yüzerek arabadan çıkarken, eşi Gülşah Kıyak ve bir yaşındaki oğlu Poyraz hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasındaki soruşturmada ise Dr. Kıyak, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken kaza yerinde fren izine rastlanmadı. Sabah'ın haberine göre, ayrıca, Serdar Kıyak'ın kaza sonrası 112'yi aramadığı ve cüzdanı ile cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, Serdar Kıyak'ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti.Aldatma ve tehdit iddiaları soruşturma dosyana girdiSoruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Serdar Kıyak'ın aynı hastanede görevli bir psikologla ilişkisi olduğu ve bu nedenle eşiyle sık sık tartıştığı belirtildi. Ölen Gülşah Kıyak'ın yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda ise eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. Serdar Kıyak'ın psikiyatri ilaçları kullandığı da dosyada yer alan diğer bir detay.Genç kadının günlüğü ortaya çıktı Soruşturmada, ölen Gülşah Karaman Kıyak'ın ailesi, kızlarının ölümünden sonra kilitli tuttukları evine savcılık talimatıyla girerek arama yaptı. Bu aramada, anne Gülşah'a ait bir günlük bulundu. Günlük polis ve savcılık tarafından incelenmek üzere alındı.

