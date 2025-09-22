https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/disisleri-bakani-fidan-new-yorkta-avustralya-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlariyla-bir-araya-1099580421.html
Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta Avustralya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta Avustralya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Türkevi’nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T21:13+0300
2025-09-22T21:13+0300
2025-09-22T21:13+0300
türki̇ye
abd
avustralya
suudi arabistan
hakan fidan
bm
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580249_0:60:680:443_1920x0_80_0_0_5df953f1aa4e61f7623d191a180869c3.jpg
BM Genel Kurulu, 23-29 Eylül’de New York’ta 'Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası' temasıyla toplanıyor.Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunan Türk Evi'nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la görüşme yaptı.Görüşmede, iki taraflı ve bölgesel ilişkiler başta olmak üzere uluslararası konuların ele alındığı bildirildi. Toplantı, diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak gündemlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/hakan-fidan-amerikan-politik-sisteminde-israille-iliskiye-gelince-bir-istisna-alani-var-1099366192.html
türki̇ye
avustralya
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099580249_20:0:659:479_1920x0_80_0_0_dd7dcd508786004f97833e0077ed9dbe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, avustralya, suudi arabistan, hakan fidan, bm, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler (bm)
abd, avustralya, suudi arabistan, hakan fidan, bm, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler (bm)
Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta Avustralya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Türkevi’nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la bir araya geldi.
BM Genel Kurulu, 23-29 Eylül’de New York’ta 'Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası' temasıyla toplanıyor.
Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunan Türk Evi'nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la görüşme yaptı.
Görüşmede, iki taraflı ve bölgesel ilişkiler başta olmak üzere uluslararası konuların ele alındığı bildirildi. Toplantı, diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak gündemlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.