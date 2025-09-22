https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/disisleri-bakani-fidan-new-yorkta-avustralya-ve-suudi-arabistan-disisleri-bakanlariyla-bir-araya-1099580421.html

Dışişleri Bakanı Fidan, New York’ta Avustralya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Avustralya ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la... 22.09.2025

BM Genel Kurulu, 23-29 Eylül’de New York’ta 'Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası' temasıyla toplanıyor.Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunan Türk Evi'nde Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'la görüşme yaptı.Görüşmede, iki taraflı ve bölgesel ilişkiler başta olmak üzere uluslararası konuların ele alındığı bildirildi. Toplantı, diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak gündemlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

