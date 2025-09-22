https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/devlet-memuru-yapacagiz-vaadiyle-30-milyonluk-vurgun-1099565057.html

'Devlet memuru yapacağız' vaadiyle 30 milyonluk vurgun

Devlet memuru yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi 30 milyon lira dolandıran 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin ellerinde 150'ye yakın 'sahte atama belgesi' ele... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Batman'da 'devlet memuru yapma' vaadiyle çok sayıda kişiyi 'milletvekili ve bakan tanıdıklarımız var' diyerek kandırdıkları ve 30 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin, bir çok bakanlığa ait çok sayıda sahte atama belgesi düzenledikleri tespit edilirken, para aldıkları mağdurları daha sonra tehdit ederek şikayetçi olmamaları için baskı yaptıkları da ortaya çıktı.30 milyon lira topladılar Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle çok sayıda kişiden yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanarak tutuklandıkları belirtildi. Şüphelilerinin güvenirliliklerini artırmak için özel ofis tuttukları ve işe girmek isteyen kişilerle burada görüştükleri, telefonda bakan, milletvekili gibi kişiler ile konuşuyormuş gibi yaparak güven sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Sahte atama belgeleri hazırladılarOperasyonda ayrıca bu kişilerin birçok bakanlığa ait sahte atama belgesi düzenledikleri tespit edildi. Yapılan aramalarda yaklaşık 150 sahte atama belgesi ele geçirildi. Zanlıların işe girmek için para ödeyen kişileri sonrasında tehdit ettikleri ve şikayetçi olmamaları için baskı yaptıkları da alınan ifadelerden ortaya çıkarıldı.

