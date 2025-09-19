https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/savci-ve-polis-yalaniyla-37-milyon-550-bin-liralik-vurgun--1099500340.html

Savcı ve polis yalanıyla 37 milyon 550 bin liralık vurgun

Savcı ve polis yalanıyla 37 milyon 550 bin liralık vurgun

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 37 milyon 550 bin liralık vurgun yaptı. 19.09.2025

Yetkililerin 'kendilerini polis ve savcı diye tanıtanlara inanmayın' açıklamalarına rağmen dolandırıcıların tuzağına birçok kişi düşmeye devam ediyor. Ankara'da da kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi 37 milyon 550 bin liralık vurgun yaptı. 9 kişiyi dolandırdılarAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak 9 müştekiden 37 milyon 550 bin lira menfaat temin ettikleri belirlenen 24 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 24 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.18'i tutuklandıŞüphelilerden 18'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

