Savcı ve polis yalanıyla 37 milyon 550 bin liralık vurgun
Savcı ve polis yalanıyla 37 milyon 550 bin liralık vurgun
Sputnik Türkiye
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 37 milyon 550 bin liralık vurgun yaptı.
türki̇ye
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
Yetkililerin 'kendilerini polis ve savcı diye tanıtanlara inanmayın' açıklamalarına rağmen dolandırıcıların tuzağına birçok kişi düşmeye devam ediyor. Ankara'da da kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi 37 milyon 550 bin liralık vurgun yaptı. 9 kişiyi dolandırdılarAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak 9 müştekiden 37 milyon 550 bin lira menfaat temin ettikleri belirlenen 24 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 24 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.18'i tutuklandıŞüphelilerden 18'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
türki̇ye
SON HABERLER
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

Savcı ve polis yalanıyla 37 milyon 550 bin liralık vurgun

11:21 19.09.2025
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 37 milyon 550 bin liralık vurgun yaptı.
Yetkililerin 'kendilerini polis ve savcı diye tanıtanlara inanmayın' açıklamalarına rağmen dolandırıcıların tuzağına birçok kişi düşmeye devam ediyor. Ankara'da da kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtan dolandırıcılık çetesi 37 milyon 550 bin liralık vurgun yaptı.

9 kişiyi dolandırdılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak 9 müştekiden 37 milyon 550 bin lira menfaat temin ettikleri belirlenen 24 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 24 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

18'i tutuklandı

Şüphelilerden 18'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
