https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/fbi-direktoru-patel-kirk-cinayetine-daha-fazla-kisi-bulasmis-olabilir-1099418723.html

FBI direktörü Patel: Kirk cinayetine daha fazla kişi bulaşmış olabilir

FBI direktörü Patel: Kirk cinayetine daha fazla kişi bulaşmış olabilir

Sputnik Türkiye

FBI Direktörü Kash Patel, ABD’li siyasi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesine ana şüpheli Tyler Robinson dışında başka kişilerin de karışmış olabileceğini... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T19:50+0300

2025-09-16T19:50+0300

2025-09-16T19:51+0300

dünya

charlie kirk

fbi

abd

haberler

cinayet

suikast

charlie kirk kimdir?

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096783406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e9e8e7a543e18944c7aa04dde79532f.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi müttefiklerinden biri olan Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen kitlesel bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada silahla vurularak hayatını kaybetti.Discord grubu inceleniyorPatel, ABD Senatosu Adalet Komitesi’ne hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:Patel ayrıca, şüphelinin katıldığı bir Discord grup sohbeti olduğunu ve FBI’ın "bu işe karışan herkesin ve her şeyin" inceleneceğini söyledi.Discord sohbetinde ne konuşuldu?ABD basını Discord grubu üyesi iki kişinin paylaştığı ekran görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde, grupta Charlie Kirk'ün vurulduğu konusunun yazışmalara yansıdığı ve ‘Tyler Robinson’ isimli kullanıcının bu yazışmalara yanıt olarak "Bütün olanlar için üzgün olduğu" şeklinde paylaşımda bulunduğu aktarıldı.Robinson'a ait olduğu sanılan hesaptan gelen mesajda, "Hey millet, hepinize kötü bir haberim var. Dün UVU'daki (Utah Valley Üniversitesi) bendims. Olanlar için üzgünüm" ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.Söz konusu kişinin, Discord'daki son paylaştığı mesajda, "Birkaç dakika içinde şerif tanıdığımız aracılığıyla teslim olacağım. Tüm güzel zamanlar ve kahkahalar için teşekkürler, hepiniz harikaydınız, her şey için hepinize teşekkür ederim" ifadelerine yer verdiği de haberde kaydedildi.Charlie Kirk kimdir?Gençler arasında 'politik doğruculuk karşıtı görüşleri yaymak amacıyla' Turning Point USA'in (ABD için Dönüm Noktası- TPUSA) kurucusu olan Charlie Kirk bir sosyal medya fenomeni olarak da tanınıyordu.X sosyal medya platformunda 5.2 milyon, TikTok'ta ise 7.3 milyon takipçisi olan Charlie Kirk, 32 yaşındaydı.Göçmen ve İslam karşıtı olarak biliniyordu.Batı basınına göre ‘Donald Trump’ın genç seçmenler arasındaki yükselişini anlamak isteyen herkes Charlie Kirk’e bakmalı.’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/abd-icin-karanlik-bolum-basliyor-charlie-kirkin-olumu-ne-anlama-geliyor-1099375893.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

charlie kirk, fbi, zanlı