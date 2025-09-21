https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/charlie-kirkin-oldurulmesi-sonrasi-komplo-teorileri-sosyal-medyada-patladi-1099551847.html
Charlie Kirk’in öldürülmesi sonrası komplo teorileri sosyal medyada patladı
Charlie Kirk'in öldürülmesi sonrası komplo teorileri sosyal medyada patladı
ABD'de siyasi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen, sosyal medyada yayılan komplo teorileri hız kesmeden büyüyor...
Bağımsız veri analiz şirketi PeakMetrics’e göre, yalnızca X üzerinde Kirk’ün ölümüne dair komplo teorilerini içeren 2 milyondan fazla paylaşım yapıldı.Bu sayı, geçen yıl eski başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminden sonra ortaya çıkan komplo içeriklerinin neredeyse iki katı.Kirk’in ölüm anına ait görüntülerin kısa sürede viral olması ve siyasi kimliğinin tartışmalı yapısı, spekülasyonları daha da artırdı. Kirk, Trump’ın ‘MAGA’ gençlik hareketinin önde gelen figürlerinden biri olarak hem liberallerin hem de aşırı sağ grupların hedefindeydi.‘Ulusal çapta bir komplo'Olay gecesi, henüz saldırganın kimliği ya da motivasyonu bilinmezken, eski Başkan Trump suikastı ‘radikal sol siyasi şiddet’ ile ilişkilendirdi. Trump’a yakın isimlerden Steve Bannon ise saldırının 'ulusal çapta bir komplonun parçası olduğunu' öne sürdü.Buna karşılık bazı liberal yorumcular, saldırgan Tyler Robinson’ın aşırı sağa yakın olduğunu savundu. Robinson’un ailesi Cumhuriyetçi eğilimli olsa da savcıların açıkladığı belgelere göre, son dönemde politik görüşlerinde sola kaydığı ve partnerine “Kirk’ün nefretinden bıktığı için” onu vurduğunu söylediği ortaya çıktı.İsrail’e yönelik iddialarEn çok ilgi gören iddia ise İsrail bağlantılı. Komplo teorisyenleri, Kirk’ün 'Gazze savaşı sırasında İsrail’e verdiği desteği azaltmaya başladığı için Mossad tarafından öldürüldüğünü' öne sürdü. Ancak bu iddiayı destekleyen hiçbir delil bulunmazken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu teoriyi “akıl dışı” ve “antisemitik nefret söylemi” olarak nitelendirdi.PeakMetrics’in verilerine göre, bu iddia X’te 1.3 milyondan fazla paylaşımda yer aldı.
Charlie Kirk’in öldürülmesi sonrası komplo teorileri sosyal medyada patladı
ABD’de siyasi aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen, sosyal medyada yayılan komplo teorileri hız kesmeden büyüyor. Uzmanlar, farklı görüşlerden iddiaların daha önce benzeri az görülen bir hızla yayıldığını söylüyor.
Bağımsız veri analiz şirketi PeakMetrics’e göre, yalnızca X üzerinde Kirk’ün ölümüne dair komplo teorilerini içeren 2 milyondan fazla paylaşım yapıldı.
Bu sayı, geçen yıl eski başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminden sonra ortaya çıkan komplo içeriklerinin neredeyse iki katı.
Kirk’in ölüm anına ait görüntülerin kısa sürede viral olması ve siyasi kimliğinin tartışmalı yapısı, spekülasyonları daha da artırdı. Kirk, Trump’ın ‘MAGA’ gençlik hareketinin önde gelen figürlerinden biri olarak hem liberallerin hem de aşırı sağ grupların hedefindeydi.
‘Ulusal çapta bir komplo'
Olay gecesi, henüz saldırganın kimliği ya da motivasyonu bilinmezken, eski Başkan Trump suikastı ‘radikal sol siyasi şiddet’ ile ilişkilendirdi. Trump’a yakın isimlerden Steve Bannon ise saldırının 'ulusal çapta bir komplonun parçası olduğunu' öne sürdü.
Buna karşılık bazı liberal yorumcular, saldırgan Tyler Robinson’ın aşırı sağa yakın olduğunu savundu. Robinson’un ailesi Cumhuriyetçi eğilimli olsa da savcıların açıkladığı belgelere göre, son dönemde politik görüşlerinde sola kaydığı ve partnerine “Kirk’ün nefretinden bıktığı için” onu vurduğunu söylediği ortaya çıktı.
İsrail’e yönelik iddialar
En çok ilgi gören iddia ise İsrail bağlantılı. Komplo teorisyenleri, Kirk’ün 'Gazze savaşı sırasında İsrail’e verdiği desteği azaltmaya başladığı için Mossad tarafından öldürüldüğünü' öne sürdü. Ancak bu iddiayı destekleyen hiçbir delil bulunmazken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu teoriyi “akıl dışı” ve “antisemitik nefret söylemi” olarak nitelendirdi.
PeakMetrics’in verilerine göre, bu iddia X’te 1.3 milyondan fazla paylaşımda yer aldı.