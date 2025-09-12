https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/can-holding-sorusturmasinda-yeni-gelisme-hisselerine-de-el-konuldu-1099319683.html

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Tekfen'deki hisselerine de el konuldu

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Tekfen'deki hisselerine de el konuldu

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında Tekfen Holding'de gruba ait ortaklık paylarına da el konuldu. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Habertürk ve Show TV'nin de sahibi olan Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tekfen Holding’de Can Grubu’na ait yüzde 17,56’lık ortaklık paylarına el konuldu. Tekfen Holding, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin aldığı karar doğrultusunda Can Grubu’nun şirket sermayesindeki paylarının tedbiren el konularak Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirildiğini açıkladı.KAP'a açıklama yapıldıTekfen Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Can Grubu’nun şirkette sahip olduğu yüzde 17,56’lık ortaklık paylarına tedbiren el konulduğu bildirildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/77716 sayılı dosyası kapsamında, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 11.09.2025 tarihli ve 2025/7284 sayılı kararı gereği; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin şirketimizde sahip oldukları toplam %17,56 oranındaki ortaklık paylarına el konulmuştur. Karar, 12 Eylül 2025 tarihinde tedbiren uygulanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmiştir.”

