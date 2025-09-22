Türkiye
Beyaz Saray: Doktorlar H1-B vize ücretlerinden muaf tutulabilir
Beyaz Saray: Doktorlar H1-B vize ücretlerinden muaf tutulabilir
ABD basınına göre, Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, doktorların muaf tutulabilecek gruplar arasında yer alabileceğini söyledi.Trump’ın vize kararnamesiABD Başkanı Donald Trump, yüksek nitelikli işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ve ‘H-1B’ olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını içeren kararnameyi geçen hafta onayladı.Oval Ofis’te düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, ‘harika’ işçilere ihtiyaçları olduğunu söylerken, bu programın bu hedefi büyük ölçüde güvence altına aldığını ifade etti.‘Şirketler çok para ödeyecek’Trump ayrıca, bu programdan en çok faydalanan teknoloji şirketlerinin de bundan ‘mutlu’ olacağını dile getirerek, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek” dedi.ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise vize programındaki yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını belirterek, artık büyük şirketlerin yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini söyledi.
2025
18:28 22.09.2025
H1-B Vize
H1-B Vize
© Fotoğraf : Canva
Doktorların yeni H-1B vize ücretlerinden muaf tutulabileceği bildirildi. Beyaz Saray geçen hafta, ‘ulusal çıkar söz konusu olduğunda vaka bazlı istisnalar’ içeren 100 bin dolarlık yeni vize ücretini duyurmuştu.
ABD basınına göre, Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, doktorların muaf tutulabilecek gruplar arasında yer alabileceğini söyledi.

Trump’ın vize kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek nitelikli işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak amacıyla oluşturulan ve ‘H-1B’ olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını içeren kararnameyi geçen hafta onayladı.
Oval Ofis’te düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, ‘harika’ işçilere ihtiyaçları olduğunu söylerken, bu programın bu hedefi büyük ölçüde güvence altına aldığını ifade etti.

‘Şirketler çok para ödeyecek’

Trump ayrıca, bu programdan en çok faydalanan teknoloji şirketlerinin de bundan ‘mutlu’ olacağını dile getirerek, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek” dedi.
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise vize programındaki yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını belirterek, artık büyük şirketlerin yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini söyledi.
