Hindistan'dan ABD'nin H-1B vize ücretlerini 100 bin dolara çıkarmasına tepki: 'İnsani sonuçlar doğurması muhtemel'
Hindistan'dan ABD'nin H-1B vize ücretlerini 100 bin dolara çıkarmasına tepki: 'İnsani sonuçlar doğurması muhtemel'
20.09.2025
Hindistan Dışişleri Bakanlığı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu adımının Hindistan sanayisi de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarca incelendiği belirtildi.Açıklamada, H-1B çalışma vizesinin başvuru ücretinin 215 dolardan 100 bin dolara çıkarılması eleştirilirken, şu cümleler yer aldı:ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen törende 'H-1B' olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.
Hindistan'dan ABD'nin H-1B vize ücretlerini 100 bin dolara çıkarmasına tepki: 'İnsani sonuçlar doğurması muhtemel'

21:24 20.09.2025
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN Hindistan bayrağı
Hindistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
© AFP 2023 / SAJJAD HUSSAIN
Hindistan, ABD'nin yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarmasına tepki gösterdi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu adımının Hindistan sanayisi de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarca incelendiği belirtildi.
Açıklamada, H-1B çalışma vizesinin başvuru ücretinin 215 dolardan 100 bin dolara çıkarılması eleştirilirken, şu cümleler yer aldı:

Bu tedbirin, aileler için yaratacağı aksaklıklar nedeniyle olumsuz insani sonuçlar doğurması muhtemeldir. Hükümet, bu aksaklıkların ABD makamları tarafından uygun şekilde giderilmesini ummaktadır.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen törende 'H-1B' olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.
Avrupa Birliği Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
DÜNYA
Avrupa Komisyonu: AB, Rus petrolünün ithalatına yeni kısıtlamalar getirmeyi planlamıyor
16:48
