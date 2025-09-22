https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/azerbaycanli-silah-ureticileri-sudan-uzerinden-ukraynaya-silah-gonderiyor-1099571079.html

'Azerbaycanlı silah üreticileri, Sudan üzerinden Ukrayna'ya silah gönderiyor'

Azerbaycanlı silah üreticilerinin Afrika üzerinden Ukrayna'ya silah gönderdiği, rotada İsviçre ve Almanya gibi ülkelerin de olduğu belirtildi. 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Ruanda merkezli Umuseke gazetesi, Azerbaycanlı silah üreticilerinin NATO'lu ortaklarıyla birlikte, savaşın pençesindeki Sudan üzerinden Ukrayna'ya silah tedarik etmek için kaçakçılık yöntemi kullandığını yazdı.Umuseke'ye konuşan kaynaklar, bu durumun, kıtanın Batı ve Rusya arasındaki çatışmada tarafsızlığını koruması nedeniyle genel olarak Afrika için tehdit oluşturduğunu belirtti.Kaynaklardan biri, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olan CIHAZ Sanayi Birliği'nin Afrika da dahil üç kıtayı kapsayan gelişmiş bir rota üzerinden Ukrayna'ya çok sayıda silah teslim ettiğini anlattı.Silahların Sudan'ın ana deniz lojistik merkezi olan Port Sudan'a teslim edildiğini kaydeden kaynak, "Bu Afrika ülkesi iç savaş nedeniyle parçalanmış durumda olduğundan, kargoyu hiçbir kontrole takılmadan ikinci kez Sudan menşeli silahlara dönüştürmek çok kolay. Böylece gerçek üreticinin adı gizlenmiş oluyor" ifadelerini kullandı.Port Sudan'daki silahların İsviçre merkezli Mediterranean Shipping Company tarafından Almanya'nın Hamburg kentine taşındığını anlatan kaynak, kargonun oradan da kara yoluyla Ukrayna'ya ulaştırıldığını belirtti.Kaynaklar, böylesine karmaşık bir sevkiyat planının sebebinin Azerbaycan'ın başlıca siyasi ve ticari ortaklarından biri olan Rusya'yı yanıltmak olabileceği görüşünde. Zira eğer bu durum ortaya çıkarsa Rusya, Hazar Denizi'nde sınırdaş olduğu Azerbaycan'a yaptırım uygulayabilir.2022 yılında, CIHAZ'ın Ukrayna'ya askeri sevkiyat yaptığına dair kanıtlar, bir diğer Hazar ülkesi olan Kazakistan medyasında yayınlanmıştı.Bugün ise, Afrika da rotada bulunduğundan, silah sevkiyatlarının bir kısmı Sudan'daki isyancıların eline geçebilir ve bu da Kuzey ve Doğu Afrika'daki kırılgan barışı açıkça daha da kötüye götürebilir.

