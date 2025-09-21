https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/yeni-ipucu-kleopatranin-mezari-akdenizin-derinliklerinde-mi--1099548314.html

Yeni ipucu: Kleopatra’nın mezarı Akdeniz'in derinliklerinde mi?

Bilim insanları Taposiris Magna harabeleri yakınında Akdeniz'de batık bir liman keşfetti. Bu keşif, kayıp mezarına giden ilk ipuçları olabilir. Detaylar haberde...

Kleopatra’nın kayıp mezarı yüzyıllardır tarihin en önemli sırlarından biri. Ancak 2000 yılı aşkın süredir, onların son istirahatgahı bulunamadı.Bilim insanları Akdeniz’in derinliklerinde, tarihi antik kent İskenderiye kıyısının yaklaşık 3 kilometre açığında batık bir liman buldular.Bir zamanlar Mısır kıyısındaydıYaklaşık 12 metre derinlikteki bu liman, uzmanlara göre MÖ 51’den MÖ 30’a kadar Mısır’ı yöneten Kleopatra’nın ve onunla birlikte ölüp gömüldüğü düşünülen Antonius’un mezarına giden yol olabilir.İskenderiye’nin yaklaşık 50 kilometre batısında bulunan Taposiris Magna’nın adı, ‘Osiris’in büyük mezarı’ anlamına geliyor.Yaşam işareti bulgularKleopatra’nın mezarını uzun süredir arayan kaşif Kathleen Martínez, Titanik kaşifi Bob Ballard ile yaptığı yeni dalışlarda bu limanı keşfetti.Tapınakla bağlantılı olduğu düşünülen bu liman, uzmanlara göre 'mezarın yerini bulmaya dair kritik bir ipucu olabilir, hatta doğrudan mezarın kendisine' götürebilir.Yeni keşfedilen yapının sütunları, cilalı taş zeminleri ve şarap taşımakta kullanılan antik amphoraları var. Bu bulgular da burada bir yaşamın sürdüğünü gösteriyor.‘Artık sadece an meselesi'Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada bu bulguları ‘antik denizcilik faaliyetlerinin kanıtı’ olarak nitelendirdi.Uzun süredir Kleopatra'nın mezarını arayan uzman Kathleen Martínez, 2005’ten beri Taposiris Magna’da arama yaptığını ve artık sadece ‘an meselesi’ olduğunu söylüyor.

