AKOM tarih verdi: İstanbul'a hava birden değişecek, serin ve yağışlı hava geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a hava birden değişecek, serin ve yağışlı hava geliyor

Yeni haftaya yaz havasıyla giren İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü sert rüzgarlarla birlikte 9 derece birden düşecek. AKOM’un hava durumu tahminine göre... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul yeni haftaya 28 dereceyi bulan sıcaklıklarla yaz havasında başladı. Ancak bu durum uzun sürmeyecek. Perşembe günü etkili olacak sert rüzgarlarla birlikte sıcaklıklar 9 derece birden düşecek.İstanbul'a yağış geliyorMeteoroloji tahminlerine göre, sıcaklığın cuma günü 19 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Böylece megakentte birkaç gün içinde yazdan sonbahara keskin bir geçiş yaşanacak.AKOM’dan hava durumu açıklamasıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:"İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 26-28°C aralığında yaz değerlerine yakın seyretmeye devam edeceği, Perşembe günü itibarı ile bölgemize tekrardan serin ve yağışlı havanın giriş yapacağı öngörülüyor."

SON HABERLER

