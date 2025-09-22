https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ak-parti-merkez-disiplin-kuruluna-sevk-edilmisti-yahsihan-belediye-baskani-ahmet-sungur-adliyede-1099562129.html
AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti: Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur adliyede
AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti: Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur adliyede
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'de zorla rüşvet alma iddiasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T10:45+0300
2025-09-22T10:45+0300
2025-09-22T10:45+0300
türki̇ye
ahmet sungur
kırıkkale
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099562349_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_18f3836fd80c5305ae73e73f0e26b251.jpg
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur adliyeye sevk edildi.Ahmet Sungur neden gözaltında?Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı adliyeye sevk edildi.Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiştiCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/yahsihan-belediye-baskani-ahmet-sungur-gozaltinda-ak-partiden-aciklama-1099500277.html
türki̇ye
kırıkkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099562349_127:0:775:486_1920x0_80_0_0_2892bf06c8bd1be5682231709e8dc12e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yahşihan belediye başkanı ahmet sungur adliyede, yahşihan belediye başkanı ahmet sungur, ahmet sungur son dakika
yahşihan belediye başkanı ahmet sungur adliyede, yahşihan belediye başkanı ahmet sungur, ahmet sungur son dakika
AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti: Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur adliyede
Kırıkkale'de zorla rüşvet alma iddiasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Sungur, ihraç istemiyle AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur adliyeye sevk edildi.
Ahmet Sungur neden gözaltında?
Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.
AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.