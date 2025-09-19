https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/yahsihan-belediye-baskani-ahmet-sungur-gozaltinda-ak-partiden-aciklama-1099500277.html
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında: AK Parti'den açıklama
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur sabah saatlerinde gözaltına... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T11:24+0300
2025-09-19T11:24+0300
2025-09-19T11:24+0300
türki̇ye
belediye
belediye başkanı
yahşihan
kırıkkale
ak parti
ahmet sungur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099500589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b22fc038268112aff73fc3aafd516a.jpg
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü irtikap soruşturması kapsamında AK Parti’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte aralarında belediye personeli ve bazı iş insanlarının da bulunduğu toplam 8 şüpheli emniyete götürüldü.AK Parti’den açıklamaGözaltı sonrası AK Parti’den resmi açıklama geldi. Parti yönetimi, Ahmet Sungur’un tedbirli olarak ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir."Devam eden soruşturma kapsamında 27 Mayıs’ta eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden Türkyılmaz ve iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.Ahmet Sungur kimdir?1971 yılında Kırıkkale’de doğan Ahmet Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu. 1989’da Yahşihan Belediyesi’nde memur olarak göreve başlayan Sungur, Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak çalıştı.
türki̇ye
yahşihan
kırıkkale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099500589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bedaf3e3ac18cacd1b71425b28e47163.jpg
belediye, belediye başkanı, yahşihan, kırıkkale, ak parti, ahmet sungur
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü irtikap soruşturması kapsamında AK Parti’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla birlikte aralarında belediye personeli ve bazı iş insanlarının da bulunduğu toplam 8 şüpheli emniyete götürüldü.
Gözaltı sonrası AK Parti’den resmi açıklama geldi. Parti yönetimi, Ahmet Sungur’un tedbirli olarak ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, adı geçen belediye başkanının tedbirli olarak partimizden ihracı talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar vermiştir."
Devam eden soruşturma kapsamında 27 Mayıs’ta eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden Türkyılmaz ve iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
1971 yılında Kırıkkale’de doğan Ahmet Sungur, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu. 1989’da Yahşihan Belediyesi’nde memur olarak göreve başlayan Sungur, Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak çalıştı.
2009, 2014 ve 2024
yerel seçimlerinde AK Parti’den Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.
2024 seçimlerinde oyların yüzde 41.58’ini
alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.