Abdulkadir Selvi: CHP bir krizden diğerine koşuyor ama mücadele etmek CHP'yi daha çok motive ediyor
Abdulkadir Selvi: CHP bir krizden diğerine koşuyor ama mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor
22.09.2025
Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi. Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP'yi daha çok motive ediyor" dedi.'24 Ekim'den sonra ne olur bilemiyorum'Hürriyet yazarı Selvi bugünkü köşe yazısında "CHP'lilerin gözleri Ankara'daki olağanüstü kurultayda, ama akılları Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimdeydi" diyerek dünkü gelişmeleri değerlendirdi.
Abdulkadir Selvi: CHP bir krizden diğerine koşuyor ama mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor

07:54 22.09.2025
© Evrim AydınCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
© Evrim Aydın
Abdulkadir Selvi CHP'nin son dönemde içinde bulunduğu durumu özetledi ve bugünkü yazısında "CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi. Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor" dedi.

'24 Ekim’den sonra ne olur bilemiyorum'

Hürriyet yazarı Selvi bugünkü köşe yazısında "CHP’lilerin gözleri Ankara’daki olağanüstü kurultayda, ama akılları Bayrampaşa Belediyesi’ndeki seçimdeydi" diyerek dünkü gelişmeleri değerlendirdi.
"CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor. 24 Ekim’den sonra ne olur bilemiyorum. CHP’ye şu anda bir İskender’in kılıcı lazım. Tüm düğümleri çözecek olan. "
CHP'nin kurultay davası yarın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
TÜRKİYE
CHP'nin kritik kurultay davası ertelendi: Duruşma 24 Ekim'de görülecek
15 Eylül, 10:11
