https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/abdulkadir-selvi-chp-bir-krizden-digerine-kosuyor-ama-mucadele-etmek-chpyi-daha-cok-motive-ediyor-1099558585.html

Abdulkadir Selvi: CHP bir krizden diğerine koşuyor ama mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor

Abdulkadir Selvi: CHP bir krizden diğerine koşuyor ama mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi CHP'nin son dönemde içinde bulunduğu durumu özetledi ve bugünkü yazısında "CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T07:54+0300

2025-09-22T07:54+0300

2025-09-22T07:54+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

chp

abdulkadir selvi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099558252_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_d16a60e33c4b1c46f250e6e6f834e123.jpg

Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi. Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor" dedi.'24 Ekim’den sonra ne olur bilemiyorum'Hürriyet yazarı Selvi bugünkü köşe yazısında "CHP’lilerin gözleri Ankara’daki olağanüstü kurultayda, ama akılları Bayrampaşa Belediyesi’ndeki seçimdeydi" diyerek dünkü gelişmeleri değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/gozler-chpde-kurultay-iptali-davasi-basladi-1099369900.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir selvi abdulkadir selvi özgür özel, abdulkadir selvi chp