Abdulkadir Selvi: CHP bir krizden diğerine koşuyor ama mücadele etmek CHP'yi daha çok motive ediyor
Abdulkadir Selvi: CHP bir krizden diğerine koşuyor ama mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor
22.09.2025
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
abdulkadir selvi
Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi. Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP'yi daha çok motive ediyor" dedi.
Abdulkadir Selvi CHP'nin son dönemde içinde bulunduğu durumu özetledi ve bugünkü yazısında "CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'da yeniden CHP Genel Başkanlığına seçildi. Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor" dedi.
'24 Ekim’den sonra ne olur bilemiyorum'
Hürriyet yazarı Selvi bugünkü köşe yazısında "CHP’lilerin gözleri Ankara’daki olağanüstü kurultayda, ama akılları Bayrampaşa Belediyesi’ndeki seçimdeydi" diyerek dünkü gelişmeleri değerlendirdi.
"CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor. 24 Ekim’den sonra ne olur bilemiyorum. CHP’ye şu anda bir İskender’in kılıcı lazım. Tüm düğümleri çözecek olan. "