CHP'nin kritik kurultay davası ertelendi: Duruşma 24 Ekim'de görülecek

Mahkeme heyetinin önünde, davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atanması veya mutlak butlan kararı verilmesi gibi ihtimaller bulunuyordu.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davası 24 Ekim tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir kararını reddetti.Avukatlar beyanlarını sunduDuruşmaya, CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.'Yetki tedbiren Kılıçdaroğlu'na verilsin'Lütfü Savaş ve şikayetçi delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, "Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki isimlerin tedbiren görevlerinin kendilerine iade edilmesi" talebini dile getirdi.Üregen, "Vurguladığımız üzere CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlan ile batıldır"'Mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz'CHP avukatı Çağlar Çağlayan, kurultay iptali davasında mahkemeye yaptığı savunmada, davanın yetkili merciinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu söyledi.Çağlayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"YSK'nın kararına göre hem kongrelerin devamı hem partinin gelecek faaliyetlerinin kongre bakımından incelenmesi hem de kongre seçimlerinin iptali bakımından YSK'nın görevli olduğu tartışma dışıdır. Haliyle kongrenin seçimleriyle iptalinin talep edildiği davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz.""Davayı dürüstlük kuralına uygun açmayan Lütfü Savaş zaten dava açıldığı tarihte üyelik haklarından faydalanamaz durumdadır" diyen Çağlayan, şunları kaydetti:"Kendisi 38. Olağan Kurultay'a seçilmiş yönetime adaylık başvurusunda bulunmuş, sonra partinin büyükşehir belediye başkan adayı olmuş, seçimden sonra disiplin suçuna konu olacak açıklamalar yapmış ve ihraç edildikten sonra 'Ben bunları biliyordum' diyerek şikayetçi olmuştur. Bu durumun dürüstlük kuralıyla bağdaşır bir yanı yoktur"Özgür Özel CHP Genel Merkezi'ndeCHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. Parti yönetiminin en üst karar organı olan MYK'nın toplantısının, mahkeme süresince devam etmesi bekleniyor.CHP'nin 81 il teşkilatından gelen il başkanları da genel merkezde hazır bulundu. Davadan çıkacak karara göre partinin yeni yol haritasının belirlenerek kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.Ne olmuştu?
10:11 15.09.2025 (güncellendi: 11:37 15.09.2025)
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. CHP'nin kurultay davası ertelendi. Duruşma, 24 Ekim saat 10.00'da görülecek. Davacı vekilinin 'tedbir' kararı da reddedildi.
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davanın beşinci duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesinde CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler adliye önünde toplandı. Emniyet ekipleri, mahkeme binası ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Mahkeme heyetinin önünde, davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atanması veya mutlak butlan kararı verilmesi gibi ihtimaller bulunuyordu.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davası 24 Ekim tarihine ertelendi. Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir kararını reddetti.
Avukatlar beyanlarını sundu
Duruşmaya, CHP avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı.
'Yetki tedbiren Kılıçdaroğlu'na verilsin'
Lütfü Savaş ve şikayetçi delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, "Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki isimlerin tedbiren görevlerinin kendilerine iade edilmesi" talebini dile getirdi.
Üregen, "Vurguladığımız üzere CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlan ile batıldır"
'Mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz'
CHP avukatı Çağlar Çağlayan, kurultay iptali davasında mahkemeye yaptığı savunmada, davanın yetkili merciinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu söyledi.
Çağlayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“YSK’nın kararına göre hem kongrelerin devamı hem partinin gelecek faaliyetlerinin kongre bakımından incelenmesi hem de kongre seçimlerinin iptali bakımından YSK’nın görevli olduğu tartışma dışıdır. Haliyle kongrenin seçimleriyle iptalinin talep edildiği davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz.”
"Davayı dürüstlük kuralına uygun açmayan Lütfü Savaş zaten dava açıldığı tarihte üyelik haklarından faydalanamaz durumdadır" diyen Çağlayan, şunları kaydetti:
"Kendisi 38. Olağan Kurultay’a seçilmiş yönetime adaylık başvurusunda bulunmuş, sonra partinin büyükşehir belediye başkan adayı olmuş, seçimden sonra disiplin suçuna konu olacak açıklamalar yapmış ve ihraç edildikten sonra ‘Ben bunları biliyordum’ diyerek şikayetçi olmuştur. Bu durumun dürüstlük kuralıyla bağdaşır bir yanı yoktur"
Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Parti yönetiminin en üst karar organı olan MYK’nın toplantısının, mahkeme süresince devam etmesi bekleniyor.
CHP’nin 81 il teşkilatından gelen il başkanları da genel merkezde hazır bulundu. Davadan çıkacak karara göre partinin yeni yol haritasının belirlenerek kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı
için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüzlük soruşturması başlatmıştı.
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş
ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı davalar açmıştı.
Açılan davalar, 14 Şubat’ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde
birleştirildi.
30 Haziran’daki celsede
, ceza davasındaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucu beklenmek üzere duruşma ertelendi.
CHP avukatları, CHP’nin kuruluş haftası (4-9 Eylül)
nedeniyle 8 Eylül’de yapılacak duruşmanın ertelenmesini istemiş, mahkeme de bu talebi kabul ederek duruşmayı 15 Eylül’e bırakmıştı.