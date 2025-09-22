https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/abd-universiteleri-krizde-yabanci-ogrenci-sayisi-hizla-azaliyor-milyarlarca-dolarlik-gelir-kaybi-1099569612.html
ABD üniversiteleri krizde: Yabancı öğrenci sayısı hızla azalıyor, milyarlarca dolarlık gelir kaybı yaşanıyor
ABD üniversiteleri krizde: Yabancı öğrenci sayısı hızla azalıyor, milyarlarca dolarlık gelir kaybı yaşanıyor
ABD’ye öğrenci vizeleriyle gelenlerin sayısı sert şekilde azaldı. Asya’dan başvuru yapanlarda büyük düşüş yaşanırken, Amerikan üniversitelerinin milyarlarca... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Ağustos ayında ABD’ye öğrenci vizesiyle gelenlerin sayısında yüzde 19’luk bir azalma yaşandığı bildirildi. Yaklaşık 313 bin öğrencinin giriş yaptığı kaydedildi. Bu rakam, Covid-19 döneminden bu yana en düşük seviye olarak aktarıldı. Yılın başından Ağustos’a kadar olan toplam öğrenci gelişlerinde ise yüzde 12’lik düşüş yaşandı.ABD’ye en fazla öğrenci gönderen Asya ülkelerinde sert gerileme olduğu belirtildi. Ağustos ayında Asya’dan gelen öğrenci sayısı yüzde 24 azaldı. Hindistan’dan gelenlerde yüzde 45, Çin’den gelenlerde ise yüzde 12 düşüş görüldü. Japonya’dan Vietnam’a kadar birçok ülkede de aynı eğilimin gözlemlendiği aktarıldı. Afrika’dan gelen öğrenci sayısı da yüzde 33 azaldı. Avrupa’dan gelenlerde ise daha sınırlı, yüzde 1’in altında bir düşüş yaşandığı bildirildi.Üniversiteler için büyük kayıp Uluslararası öğrencilerin azalmasıyla birlikte Amerikan üniversitelerinin gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayıp yaşandığı ifade edildi. Ağustos rakamlarına göre, bu durumun yıl sonuna kadar 7 milyar doları bulabileceği öne sürüldü. 2023-2024 döneminde uluslararası öğrencilerin ABD ekonomisine 44 milyar dolarlık katkı sağladığı ve yaklaşık 400 bin istihdamı desteklediği hatırlatıldı.Yeni kurallar engelleyici oldu Yaz başında öğrenci vizesi mülakatlarının geçici olarak durdurulduğu ve başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının da incelenmeye başlandığı bildirildi. Bu durumun elçiliklerde yığılmalara yol açtığı ve öğrencilerin başvurularını zorlaştırdığı aktarıldı. ABD’ye giriş yapanların yeni mi yoksa mevcut öğrenciler mi olduğu ise net olarak ayrıştırılamadı. Ancak bazı öğrencilerin yönetimin sıkı kontrolleri nedeniyle ülkede kalmayı tercih ettiği öne sürüldü.
ABD üniversiteleri krizde: Yabancı öğrenci sayısı hızla azalıyor, milyarlarca dolarlık gelir kaybı yaşanıyor
ABD’ye öğrenci vizeleriyle gelenlerin sayısı sert şekilde azaldı. Asya’dan başvuru yapanlarda büyük düşüş yaşanırken, Amerikan üniversitelerinin milyarlarca dolarlık gelir kaybı yaşadığı aktarıldı.
Ağustos ayında ABD’ye öğrenci vizesiyle gelenlerin sayısında yüzde 19’luk bir azalma yaşandığı bildirildi. Yaklaşık 313 bin öğrencinin giriş yaptığı kaydedildi. Bu rakam, Covid-19 döneminden bu yana en düşük seviye olarak aktarıldı. Yılın başından Ağustos’a kadar olan toplam öğrenci gelişlerinde ise yüzde 12’lik düşüş yaşandı.
ABD’ye en fazla öğrenci gönderen Asya ülkelerinde sert gerileme olduğu belirtildi. Ağustos ayında Asya’dan gelen öğrenci sayısı yüzde 24 azaldı. Hindistan’dan gelenlerde yüzde 45, Çin’den gelenlerde ise yüzde 12 düşüş görüldü. Japonya’dan Vietnam’a kadar birçok ülkede de aynı eğilimin gözlemlendiği aktarıldı. Afrika’dan gelen öğrenci sayısı da yüzde 33 azaldı. Avrupa’dan gelenlerde ise daha sınırlı, yüzde 1’in altında bir düşüş yaşandığı bildirildi.
Üniversiteler için büyük kayıp
Uluslararası öğrencilerin azalmasıyla birlikte Amerikan üniversitelerinin gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayıp yaşandığı ifade edildi. Ağustos rakamlarına göre, bu durumun yıl sonuna kadar 7 milyar doları bulabileceği öne sürüldü. 2023-2024 döneminde uluslararası öğrencilerin ABD ekonomisine 44 milyar dolarlık katkı sağladığı ve yaklaşık 400 bin istihdamı desteklediği hatırlatıldı.
Yeni kurallar engelleyici oldu
Yaz başında öğrenci vizesi mülakatlarının geçici olarak durdurulduğu ve başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının da incelenmeye başlandığı bildirildi. Bu durumun elçiliklerde yığılmalara yol açtığı ve öğrencilerin başvurularını zorlaştırdığı aktarıldı. ABD’ye giriş yapanların yeni mi yoksa mevcut öğrenciler mi olduğu ise net olarak ayrıştırılamadı. Ancak bazı öğrencilerin yönetimin sıkı kontrolleri nedeniyle ülkede kalmayı tercih ettiği öne sürüldü.