https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/abd-universiteleri-krizde-yabanci-ogrenci-sayisi-hizla-azaliyor-milyarlarca-dolarlik-gelir-kaybi-1099569612.html

ABD üniversiteleri krizde: Yabancı öğrenci sayısı hızla azalıyor, milyarlarca dolarlık gelir kaybı yaşanıyor

ABD üniversiteleri krizde: Yabancı öğrenci sayısı hızla azalıyor, milyarlarca dolarlık gelir kaybı yaşanıyor

Sputnik Türkiye

ABD’ye öğrenci vizeleriyle gelenlerin sayısı sert şekilde azaldı. Asya’dan başvuru yapanlarda büyük düşüş yaşanırken, Amerikan üniversitelerinin milyarlarca... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T14:42+0300

2025-09-22T14:42+0300

2025-09-22T14:42+0300

dünya

abd

asya

çin

vietnam

eğitim

üniversite

yabancı öğrenci

donald trump

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102926/08/1029260835_0:26:1024:602_1920x0_80_0_0_a19c9ee084befe21aea00a1f243fbff5.jpg

Ağustos ayında ABD’ye öğrenci vizesiyle gelenlerin sayısında yüzde 19’luk bir azalma yaşandığı bildirildi. Yaklaşık 313 bin öğrencinin giriş yaptığı kaydedildi. Bu rakam, Covid-19 döneminden bu yana en düşük seviye olarak aktarıldı. Yılın başından Ağustos’a kadar olan toplam öğrenci gelişlerinde ise yüzde 12’lik düşüş yaşandı.ABD’ye en fazla öğrenci gönderen Asya ülkelerinde sert gerileme olduğu belirtildi. Ağustos ayında Asya’dan gelen öğrenci sayısı yüzde 24 azaldı. Hindistan’dan gelenlerde yüzde 45, Çin’den gelenlerde ise yüzde 12 düşüş görüldü. Japonya’dan Vietnam’a kadar birçok ülkede de aynı eğilimin gözlemlendiği aktarıldı. Afrika’dan gelen öğrenci sayısı da yüzde 33 azaldı. Avrupa’dan gelenlerde ise daha sınırlı, yüzde 1’in altında bir düşüş yaşandığı bildirildi.Üniversiteler için büyük kayıp Uluslararası öğrencilerin azalmasıyla birlikte Amerikan üniversitelerinin gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayıp yaşandığı ifade edildi. Ağustos rakamlarına göre, bu durumun yıl sonuna kadar 7 milyar doları bulabileceği öne sürüldü. 2023-2024 döneminde uluslararası öğrencilerin ABD ekonomisine 44 milyar dolarlık katkı sağladığı ve yaklaşık 400 bin istihdamı desteklediği hatırlatıldı.Yeni kurallar engelleyici oldu Yaz başında öğrenci vizesi mülakatlarının geçici olarak durdurulduğu ve başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının da incelenmeye başlandığı bildirildi. Bu durumun elçiliklerde yığılmalara yol açtığı ve öğrencilerin başvurularını zorlaştırdığı aktarıldı. ABD’ye giriş yapanların yeni mi yoksa mevcut öğrenciler mi olduğu ise net olarak ayrıştırılamadı. Ancak bazı öğrencilerin yönetimin sıkı kontrolleri nedeniyle ülkede kalmayı tercih ettiği öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/hindistandan-abdnin-h-1b-vize-ucretlerini-100-bin-dolara-cikarmasina-tepki-insani-sonuclar-1099535276.html

asya

çin

vietnam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, asya, çin, vietnam, eğitim, üniversite, yabancı öğrenci, donald trump, ekonomi