Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi için ABD'de: 'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'

21.09.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde açıklama yaptı. Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.
BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ne girişinde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump ile Ortadoğu'yu ilgilendiren konuları görüşeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde açıklama yaptı.
Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:
"Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Ortadoğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.