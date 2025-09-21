Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/cumhurbaskani-erdogan-bm-zirvesi-icin-abdde-trump-ile-bolgeyi-ilgilendiren-gorusmeler-yapacagiz-1099555585.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi için ABD'de: 'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi için ABD'de: 'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'
Sputnik Türkiye
BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ne girişinde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump ile Ortadoğu'yu ilgilendiren... 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T23:03+0300
2025-09-21T23:11+0300
dünya
donald trump
abd
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
suriye
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099404932_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d8c6d009d08c6e1767dedfeb7dc878e5.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde açıklama yaptı. Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/cumhurbaskani-erdogan-sali-gunu-bmgkya-hitap-edecegim-1099539932.html
abd
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099404932_123:0:1323:900_1920x0_80_0_0_d0d8d33dfb898e3bba681c8890961984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, suriye, recep tayyip erdoğan
donald trump, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, suriye, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi için ABD'de: 'Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız'

23:03 21.09.2025 (güncellendi: 23:11 21.09.2025)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
© AA
Abone ol
BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'ne girişinde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump ile Ortadoğu'yu ilgilendiren konuları görüşeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde açıklama yaptı.
Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Ortadoğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi konuştu: 'Uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak yapmadık, yapmayız'
10:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала