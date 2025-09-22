Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, New York'ta Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Şara ile görüştü.
2025-09-22T22:56+0300
2025-09-22T22:56+0300
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun BM Genel Kurulu'nda Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Ahmed Şara ile terörle mücadele, kayıp ABD vatandaşları ve Suriye ile İsrail arasındaki ilişkiler hakkında görüştüğünü söyledi.Açıklamada, "Devam eden terörle mücadele çalışmaları, kayıp Amerikalıların bulunmasına yönelik çabalar ve İsrail-Suriye ilişkilerinin bölgesel güvenliğin artırılmasındaki önemi ele alındı" ifadeleri kullanıldı.Rubio ve Şara'nın ayrıca ABD'nin Suriye'deki çıkarlarını, Suriyelilere yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve 'istikrarlı ve egemen bir ulus' inşa etme olasılıklarını ele aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/sara-sdg-ile-anlasmanin-uygulanmasinda-sikintilar-var-1099579276.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, New York'ta Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Şara ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun BM Genel Kurulu'nda Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Ahmed Şara ile terörle mücadele, kayıp ABD vatandaşları ve Suriye ile İsrail arasındaki ilişkiler hakkında görüştüğünü söyledi.
Açıklamada, "Devam eden terörle mücadele çalışmaları, kayıp Amerikalıların bulunmasına yönelik çabalar ve İsrail-Suriye ilişkilerinin bölgesel güvenliğin artırılmasındaki önemi ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
Rubio ve Şara'nın ayrıca ABD'nin Suriye'deki çıkarlarını, Suriyelilere yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve 'istikrarlı ve egemen bir ulus' inşa etme olasılıklarını ele aldığı belirtildi.
Ahmed Şara ve david petraeus - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
Şara: SDG ile anlaşmanın uygulanmasında sıkıntılar var
19:55
© 2025 Sputnik
Заголовок открываемого материала