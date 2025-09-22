https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/abd-disisleri-bakani-rubio-suriye-gecis-hukumeti-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu--1099582675.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, New York'ta Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Şara ile görüştü. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T22:56+0300
2025-09-22T22:56+0300
2025-09-22T22:56+0300
dünya
abd
marco rubio
abd
i̇srail
suriye
ahmed eş-şara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099582328_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_be06e7541d7290403a48485781c4c351.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun BM Genel Kurulu'nda Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Ahmed Şara ile terörle mücadele, kayıp ABD vatandaşları ve Suriye ile İsrail arasındaki ilişkiler hakkında görüştüğünü söyledi.Açıklamada, "Devam eden terörle mücadele çalışmaları, kayıp Amerikalıların bulunmasına yönelik çabalar ve İsrail-Suriye ilişkilerinin bölgesel güvenliğin artırılmasındaki önemi ele alındı" ifadeleri kullanıldı.Rubio ve Şara'nın ayrıca ABD'nin Suriye'deki çıkarlarını, Suriyelilere yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve 'istikrarlı ve egemen bir ulus' inşa etme olasılıklarını ele aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/sara-sdg-ile-anlasmanin-uygulanmasinda-sikintilar-var-1099579276.html
abd
i̇srail
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099582328_83:0:994:683_1920x0_80_0_0_663205b014c84013f9b5746264685a50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, marco rubio, abd, i̇srail, suriye, ahmed eş-şara
abd, marco rubio, abd, i̇srail, suriye, ahmed eş-şara
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, New York'ta Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Şara ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun BM Genel Kurulu'nda Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Ahmed Şara ile terörle mücadele, kayıp ABD vatandaşları ve Suriye ile İsrail arasındaki ilişkiler hakkında görüştüğünü söyledi.
Açıklamada, "Devam eden terörle mücadele çalışmaları, kayıp Amerikalıların bulunmasına yönelik çabalar ve İsrail-Suriye ilişkilerinin bölgesel güvenliğin artırılmasındaki önemi ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
Rubio ve Şara'nın ayrıca ABD'nin Suriye'deki çıkarlarını, Suriyelilere yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve 'istikrarlı ve egemen bir ulus' inşa etme olasılıklarını ele aldığı belirtildi.