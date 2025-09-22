https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/abd-disisleri-bakani-rubio-suriye-gecis-hukumeti-cumhurbaskani-sara-ile-gorustu--1099582675.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

22.09.2025

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun BM Genel Kurulu'nda Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı Ahmed Şara ile terörle mücadele, kayıp ABD vatandaşları ve Suriye ile İsrail arasındaki ilişkiler hakkında görüştüğünü söyledi.Açıklamada, "Devam eden terörle mücadele çalışmaları, kayıp Amerikalıların bulunmasına yönelik çabalar ve İsrail-Suriye ilişkilerinin bölgesel güvenliğin artırılmasındaki önemi ele alındı" ifadeleri kullanıldı.Rubio ve Şara'nın ayrıca ABD'nin Suriye'deki çıkarlarını, Suriyelilere yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve 'istikrarlı ve egemen bir ulus' inşa etme olasılıklarını ele aldığı belirtildi.

