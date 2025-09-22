Türkiye
3. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları Türkiye'de yapılıyor
3. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları Türkiye'de yapılıyor
Rusya'dan bir heyet, iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştirmek için Ankara ve Antalya'da Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.
Moskova Bölgesi yönetimi ve Moskova Ticaret ve Sanayi Odası, 3. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları için Türkiye'ye geldi.22-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Türkiye ve Rusya arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi, işbirliği olanaklarını artırmayı amaçlayan temaslar yapılacak.Rus heyetine Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sergey Şeremin ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov başkanlık edecek.İlk olarak başkent Ankara'yı ziyaret edecek Rus heyeti, devlet kurumları, iş dünyasından dernekler, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirecek. Taraflar, Moskova ve Ankara'nın sanayi, enerji, ulaştırma, bilişim ve eğitim alanlarındaki ortaklıkları geliştirmesi için yeni fırsatlar arayacak.25 Eylül'de Antalya'da Rus heyeti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan temsilcilerin ve girişimcilerin katılımıyla "Moskova ve Antalya'nın İş Çevreleri Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi" konulu yuvarlak masa toplantısı yapılacak.
3. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları Türkiye'de yapılıyor

Rusya'dan bir heyet, iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştirmek için Ankara ve Antalya'da Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.
Moskova Bölgesi yönetimi ve Moskova Ticaret ve Sanayi Odası, 3. Türk-Rus İş Dünyası Buluşmaları için Türkiye'ye geldi.

22-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Türkiye ve Rusya arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi, işbirliği olanaklarını artırmayı amaçlayan temaslar yapılacak.

Rus heyetine Moskova Hükümeti Bakanı ve Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sergey Şeremin ile Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov başkanlık edecek.

İlk olarak başkent Ankara'yı ziyaret edecek Rus heyeti, devlet kurumları, iş dünyasından dernekler, Ankara Ticaret ve Sanayi Odası yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirecek. Taraflar, Moskova ve Ankara'nın sanayi, enerji, ulaştırma, bilişim ve eğitim alanlarındaki ortaklıkları geliştirmesi için yeni fırsatlar arayacak.

25 Eylül'de Antalya'da Rus heyeti, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan temsilcilerin ve girişimcilerin katılımıyla "Moskova ve Antalya'nın İş Çevreleri Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi" konulu yuvarlak masa toplantısı yapılacak.
