Radyo Sputnik’e Türk turizmine katkı ödülü

“Türkiye’nin üç tarafı deniz. Birbirinden güzel plajları var. Plaj haritası haberimizde çok bilinmeyen plajları, Karadeniz ve Marmara plajlarını da anlattık. Sonrasında Türkiye’nin turizm rotası haberimizi yaptık. Bu haberlerimizi dinleyen insanlardan bize güzel dönüşler yapanlar da oldu. Hala gizli kalmış cennetler var. Nereye gidilir diye düşünülünce turistik anlamda gezilip görülmesi gereken rotaları anlatmıştık. Bilinen rotayı yeniden oluşturmak istedik. Gizli ve saklı kalan turizm alanlarını anlattık. Bu haberlerimizden dolayı Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin 2025 Türk turizmine katkı ödülüne layık görüldük. Bu bir ekip işi. Emek veren tüm arkadaşlarım adına ödülü aldım, hepsine teşekkür ediyorum. Hepimizin emeğine sağlık. Gazetecilik anlamında hakikatin peşinde olursanız bu önce dinleyicinin sonra da ilgili yerlerin dikkatini çekiyor. Hakikati olduğu gibi veriyoruz, karşılığında da ödülle geri dönüş alıyoruz. Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi’ne teşekkür ediyoruz.”