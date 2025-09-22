Radyo Sputnik’e Türk turizmine katkı ödülü
15:57 22.09.2025 (güncellendi: 16:58 22.09.2025)
turizm ödülü
Radyo Sputnik, iki turizm haberi ile Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından 2025 Türk turizmine katkı ödülüne layık görüldü.
Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi tarafından, Radyo Sputnik’e Türkiye’nin plaj rotası ve Türkiye’nin turizm rotası başlıklı haberleri nedeniyle ‘Radyo haberciliği dalında en iyi turizm haberi ödülü’ verildi.
Haber Masası programı sırasında konuşan Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz, ödülle ilgili şunları söyledi:
“Türkiye’nin üç tarafı deniz. Birbirinden güzel plajları var. Plaj haritası haberimizde çok bilinmeyen plajları, Karadeniz ve Marmara plajlarını da anlattık. Sonrasında Türkiye’nin turizm rotası haberimizi yaptık. Bu haberlerimizi dinleyen insanlardan bize güzel dönüşler yapanlar da oldu. Hala gizli kalmış cennetler var. Nereye gidilir diye düşünülünce turistik anlamda gezilip görülmesi gereken rotaları anlatmıştık. Bilinen rotayı yeniden oluşturmak istedik. Gizli ve saklı kalan turizm alanlarını anlattık. Bu haberlerimizden dolayı Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi’nin 2025 Türk turizmine katkı ödülüne layık görüldük. Bu bir ekip işi. Emek veren tüm arkadaşlarım adına ödülü aldım, hepsine teşekkür ediyorum. Hepimizin emeğine sağlık. Gazetecilik anlamında hakikatin peşinde olursanız bu önce dinleyicinin sonra da ilgili yerlerin dikkatini çekiyor. Hakikati olduğu gibi veriyoruz, karşılığında da ödülle geri dönüş alıyoruz. Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi’ne teşekkür ediyoruz.”