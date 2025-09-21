https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/hong-kongda-devasa-bomba-bulundu-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1099543549.html

Hong Kong’da devasa bomba bulundu: Binlerce kişi tahliye edildi

Hong Kong'da bir inşaatta bulunan bomba panik yarattı. Yetkililer, bombanın ABD yapımı olduğunu ve yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda, 450 kilo ağırlığında olduğunu aktardı. İnşaat işçilerinin keşfettiği bomba, polisin açıklamasına göre İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma.Operasyon saatlerce sürdü Polis, yüksek risk nedeniyle 1.900 hanenin boşaltıldığını bildirdi. Operasyon cuma gecesi başlatıldı ve cumartesi sabahı 11.30’da tamamlandı. Bombanın etkisiz hale getirilmesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.Tarihten kalan izler Hong Kong, savaş sırasında Japonya tarafından işgal edilmişti. ABD ve müttefik güçler, Japon ordusunu zayıflatmak için kente hava saldırıları düzenlemişti. Uzmanlar, bu tür patlayıcıların şehirde zaman zaman ortaya çıktığını hatırlattı.

