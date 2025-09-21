Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/hong-kongda-devasa-bomba-bulundu-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1099543549.html
Hong Kong’da devasa bomba bulundu: Binlerce kişi tahliye edildi
Hong Kong’da devasa bomba bulundu: Binlerce kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Hong Kong’un kalabalık bölgelerinden biri olan Quarry Bay’de inşaat sırasında bulunan devasa bomba kenti alarma geçirdi. Uzmanların bomba imha çalışması... 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T12:47+0300
2025-09-21T12:54+0300
dünya
asya & pasifik
hong kong
japonya
abd
bomba
i̇kinci dünya savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099545277_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_276cab776fb7ef30d6ddda4162042efa.jpg
Hong Kong'da bir inşaatta bulunan bomba panik yarattı. Yetkililer, bombanın ABD yapımı olduğunu ve yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda, 450 kilo ağırlığında olduğunu aktardı. İnşaat işçilerinin keşfettiği bomba, polisin açıklamasına göre İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma.Operasyon saatlerce sürdü Polis, yüksek risk nedeniyle 1.900 hanenin boşaltıldığını bildirdi. Operasyon cuma gecesi başlatıldı ve cumartesi sabahı 11.30’da tamamlandı. Bombanın etkisiz hale getirilmesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.Tarihten kalan izler Hong Kong, savaş sırasında Japonya tarafından işgal edilmişti. ABD ve müttefik güçler, Japon ordusunu zayıflatmak için kente hava saldırıları düzenlemişti. Uzmanlar, bu tür patlayıcıların şehirde zaman zaman ortaya çıktığını hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/slovakyanin-baskentinde-2-dunya-savasindan-kalma-500-kiloluk-bomba-ortaya-cikti-hayat-durma-1099255568.html
hong kong
japonya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099545277_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_5e50c9e3716791995535662e9e13d7c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, hong kong, japonya, abd, bomba, i̇kinci dünya savaşı
asya & pasifik, hong kong, japonya, abd, bomba, i̇kinci dünya savaşı

Hong Kong’da devasa bomba bulundu: Binlerce kişi tahliye edildi

12:47 21.09.2025 (güncellendi: 12:54 21.09.2025)
© AP PhotoHong Kong bomba
Hong Kong bomba - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
© AP Photo
Abone ol
Hong Kong’un kalabalık bölgelerinden biri olan Quarry Bay’de inşaat sırasında bulunan devasa bomba kenti alarma geçirdi. Uzmanların bomba imha çalışması nedeniyle yaklaşık 6 bin kişi gece boyunca evlerinden çıkarıldı.
Hong Kong'da bir inşaatta bulunan bomba panik yarattı. Yetkililer, bombanın ABD yapımı olduğunu ve yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda, 450 kilo ağırlığında olduğunu aktardı. İnşaat işçilerinin keşfettiği bomba, polisin açıklamasına göre İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma.

Operasyon saatlerce sürdü

Polis, yüksek risk nedeniyle 1.900 hanenin boşaltıldığını bildirdi. Operasyon cuma gecesi başlatıldı ve cumartesi sabahı 11.30’da tamamlandı. Bombanın etkisiz hale getirilmesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Tarihten kalan izler

Hong Kong, savaş sırasında Japonya tarafından işgal edilmişti. ABD ve müttefik güçler, Japon ordusunu zayıflatmak için kente hava saldırıları düzenlemişti. Uzmanlar, bu tür patlayıcıların şehirde zaman zaman ortaya çıktığını hatırlattı.
Unexploded World War II bomb lies on the field near the town of Sturovo, Slovakia - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
Slovakya’nın başkentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kiloluk bomba ortaya çıktı: Hayat durma noktasına geldi
10 Eylül, 12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала